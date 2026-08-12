¿Champú sólido? Esta es la razón por la que puede convertirse en tu nuevo aliado para el cabello

El cuidado del cabello ha cambiado y los champús sólidos se han convertido en una alternativa cada vez más presente. Su formato permite concentrar los ingredientes y prescindir de algunos elementos habituales de los productos líquidos, pero además existen formulaciones específicas para problemas como la caspa, el exceso de grasa o la caída.

En Es Salud, junto al doctor Domingo Pérez León y Lucía Prieto, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó las características de esta alternativa y repasó algunas de las opciones de la línea Mediterráneos.

Ingredientes naturales y formato sólido

Una de las claves de estos productos está precisamente en su formulación. En lugar de recurrir a una base líquida, los champús sólidos utilizan ingredientes que permiten conseguir una textura compacta y mantener sus propiedades durante el lavado.

En el caso del champú acondicionador, González destacó la utilización de aceites y grasas de origen vegetal como el coco, la rosa mosqueta, el cacao o la manteca de karité. "Utilizamos la grasa del coco, de la rosa mosqueta, del karité y de esta forma obtenemos esa consistencia sólida", explicó durante el programa.

Esta composición busca que el lavado no se limite a limpiar el cabello, sino que también contribuya a mantener su aspecto y suavidad. El objetivo es especialmente relevante cuando se utilizan productos destinados a tratar problemas concretos del cuero cabelludo.

Uno de los ejemplos abordados fue el Champú y acondicionador sólido anticaspa Mediterraneus. Su formulación incorpora una resina vegetal procedente de Grecia que, según explicó González, actúa sobre la levadura asociada a la aparición de la caspa y se combina con ingredientes destinados a proporcionar un efecto protector y reparador.

Una opción para el verano

El cuero cabelludo puede sufrir más durante los meses de verano. El calor, el sudor, el sol y los baños frecuentes en piscinas o en el mar pueden alterar el equilibrio habitual y favorecer la aparición de descamación.

Lucía Prieto relató precisamente su experiencia durante esta época del año: "Durante el invierno no tengo problemas con ningún tipo de descamación, pero llega el verano, con el calor, el sudor, el sol, luego los cambios, te mojas en la piscina o en la playa y la verdad es que sufro mucho de descamación".

En este contexto, el champú anticaspa de Mediterraneus se plantea como una de las opciones de la gama para quienes necesitan mantener bajo control este problema. La diferencia, según se explicó en el programa, es que busca tratar el cuero cabelludo sin dejar de cuidar el propio cabello.

"Tenemos ese 2x1, ese tratamiento y además cuidado más estético o más brillo", señaló González. La idea es evitar que un producto específico para la caspa termine dejando el pelo excesivamente seco o apagado.

Para cada tipo de cabello

La propuesta no se limita a la caspa. La línea Mediterraneus cuenta también con diferentes formulaciones destinadas a necesidades concretas, entre ellas el exceso de grasa, la caída o el mantenimiento habitual.

Para el cabello graso, González destacó el champú acondicionador con nopal. Este ingrediente vegetal contiene fibras que pueden contribuir a regular el exceso de grasa, una característica que se busca aprovechar en el cuidado del cuero cabelludo.

"Cuando utilizas el nopal para este fin, pues se vuelve interesante, porque hace lo que tú dices: con un ingrediente natural, regula ese sebo", explicó.

La gama también incluye opciones para el cabello rubio, anticaída y de uso frecuente, de manera que la elección del champú puede adaptarse a las características del cabello en lugar de utilizar siempre la misma fórmula.

Cuidar el cuero cabelludo también es cuidar el cabello

Más allá del formato, el programa puso el foco en una idea fundamental: el estado del cuero cabelludo influye directamente en la apariencia y la salud del cabello. Por eso, problemas como la grasa excesiva o la descamación no deberían abordarse únicamente desde el punto de vista estético.

El champú anticaspa, por ejemplo, combina ingredientes destinados a actuar sobre el origen de la descamación con otros componentes que buscan proteger y suavizar el cabello. "Cuando un pelo es bueno, está bien, tiene buena salud, tiene un buen cuero cabelludo, brilla", afirmó González.