La "vitamina del cerebro" que te ayuda a combatir la falta de energía en verano

El verano cambia las rutinas, los horarios y hasta la forma de alimentarse. Sin embargo, mantener una dieta adecuada sigue siendo fundamental para conservar la energía y el equilibrio del organismo. Entre los nutrientes que pueden pasar desapercibidos están las vitaminas del grupo B, relacionadas con funciones metabólicas y con el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Así se explicó en Es Salud, el programa presentado por Lucía Prieto, el doctor Domingo Pérez León y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. La conversación puso el foco especialmente en las vitaminas B6, B9 y B12 y en su importancia para diferentes procesos que también pueden influir en el bienestar emocional.

Como señaló el doctor Pérez León, "las vitaminas del grupo B tienen un efecto muy directo" en diferentes reacciones bioquímicas del organismo. Entre ellas, destacó las que se producen en el hígado y que requieren la participación de determinados nutrientes.

El sistema nervioso necesita vitaminas B

Las vitaminas B1, B6, B9 y B12 tienen un papel relevante en el funcionamiento normal del sistema nervioso. Por eso, cuando la alimentación no aporta suficientes nutrientes, puede ser necesario revisar qué está ocurriendo con la dieta y, si procede, valorar un aporte adicional.

Adrián González explicó durante el programa que "la B1, la B6, la B12, la B9" participan en procesos relacionados con el sistema nervioso. No se trata de atribuir a estas vitaminas la solución de cualquier problema emocional, pero sí de recordar que el organismo necesita determinados nutrientes para desarrollar correctamente sus funciones.

Dentro de la gama de Mundo Natural, durante el programa se presentó Enervital B Complex, una opción que reúne diferentes vitaminas del grupo B en un mismo complemento. Su objetivo es complementar la alimentación cuando sea necesario, no sustituir una dieta variada.

Serotonina, sueño y bienestar

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la conversación fue la relación entre los nutrientes y los neurotransmisores. El organismo necesita diferentes vitaminas y minerales para desarrollar las reacciones bioquímicas que permiten producir y utilizar estas sustancias.

González puso como ejemplo la serotonina y su relación con el descanso: "La serotonina se convierte en melatonina". La explicación permite entender la conexión existente entre diferentes procesos del organismo, aunque el estado de ánimo y el sueño dependen también de muchos otros factores.

El descanso, el estrés, la actividad física, la alimentación y los hábitos diarios tienen un peso importante. Por eso, ante problemas persistentes de sueño, ansiedad o estado de ánimo, la solución no pasa simplemente por tomar un suplemento, sino por identificar el origen y consultar cuando sea necesario.

B6, B9 y B12: tres vitaminas a tener en cuenta

El doctor Pérez León puso especial atención en las vitaminas B6, B9 y B12, que participan en diferentes procesos metabólicos. La B12, además, fue definida durante el programa como "la vitamina del cerebro", en referencia a su importancia para determinadas funciones neurológicas.

La B9, conocida como ácido fólico, tiene además una importancia específica durante el embarazo. "Ya se aconseja incluso antes de que se quede embarazada tomar ya esta vitamina", explicó el especialista. En esta etapa, las recomendaciones deben seguir siempre las indicaciones de los profesionales sanitarios.

Para quienes necesitan complementar alguna de estas vitaminas de manera individual, Mundo Natural cuenta con Vitanano Methyl B6, Vitanano Methyl folato (B9) y Vitanano Methyl B12, productos que fueron recomendados y que utilizan formulaciones metiladas y liposomadas.

También están relacionadas con la energía

El bienestar no depende únicamente del estado emocional. Sentirse con energía y mantener un metabolismo adecuado también requiere que el organismo disponga de los nutrientes necesarios.

En este punto, Pérez León destacó la vitamina B1 y su participación, junto con otros nutrientes, en procesos relacionados con la producción de energía. "La vitamina B1 también es muy interesante", explicó el doctor, antes de señalar su relación con la actividad de las mitocondrias.

Por eso, las vitaminas del grupo B no son exclusivamente una cuestión relacionada con el ánimo. Intervienen en numerosos procesos que permiten que el organismo funcione correctamente y están presentes en alimentos como cereales, legumbres, verduras, frutos secos, huevos, carnes, pescados y lácteos, dependiendo de la vitamina concreta.

La alimentación sigue siendo la base

Adrián González insistió en que los nutrientes esenciales deben obtenerse, en primer lugar, a través de una alimentación adecuada. "Todo eso no lo puede fabricar tu organismo, tiene que venir en la dieta", señaló.

La suplementación puede ser útil cuando existen necesidades concretas, pero no debe convertirse en un sustituto de una alimentación variada. Tampoco todos necesitan tomar las mismas vitaminas ni en las mismas cantidades.