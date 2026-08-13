Carabelas portuguesas: cómo actuar ante una picadura y por qué no hay que fiarse de los remedios caseros

Las carabelas portuguesas (Physalia physalis) se han convertido en uno de los protagonistas inesperados de este verano. Durante la primera quincena de agosto de 2026, su presencia se ha intensificado en distintos puntos del litoral cantábrico, especialmente en el País Vasco, donde las corrientes y los vientos del norte han favorecido su llegada a las playas. El fenómeno ha provocado numerosas picaduras y restricciones temporales del baño. En San Sebastián, por ejemplo, se llegaron a contabilizar alrededor de un centenar de picaduras leves en un solo día y se adoptaron cierres preventivos en algunas playas. Saber reconocerlas y actuar correctamente ante una picadura puede evitar complicaciones.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recuerdan que lo más prudente es no entrar en el agua cuando se detectan carabelas y seguir siempre las indicaciones de los socorristas. Además, no deben tocarse los ejemplares encontrados en la arena: aunque parezcan muertos, sus tentáculos pueden conservar células urticantes activas.

No es una medusa, aunque lo parezca

La carabela portuguesa suele reconocerse por su característica estructura flotante, una especie de bolsa azulada o violácea que puede alcanzar unos 30 centímetros y funciona como una vela impulsada por la corriente. Bajo el agua se extienden sus tentáculos, que pueden alcanzar entre 10 y 20 metros y están provistos de miles de células urticantes.

Pero hay una particularidad que la diferencia, ya que la carabela portuguesa no es una medusa propiamente dicha. Es un sifonóforo, una colonia formada por numerosos organismos especializados, llamados zooides, que viven estrechamente unidos y desempeñan funciones diferentes, como la flotación, la alimentación, la reproducción o la captura de presas.

Su aspecto puede resultar llamativo, pero el contacto con sus tentáculos provoca una picadura especialmente dolorosa. El veneno puede producir una reacción cutánea intensa y, en casos excepcionales, síntomas generales que afectan a los sistemas respiratorio, cardiovascular o neurológico.

El doctor Justo Méndez, de la Unidad de Medicina del Viajero y Enfermedades Tropicales del Hospital Universitario HM Sanchinarro, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, incide en que "si estamos nadando en el mar, hay que procurar salir lo antes posible a tierra" y "retirar los restos de tentáculos que queden en contacto, pero nunca directamente con las manos desnudas", así como "lavar las heridas con agua de mar, nunca con agua dulce porque esta extiende aún más la picadura y el dolor". Y, por supuesto, "acudir a los socorristas". Méndez también destierra mitos "que no sirven para nada" como el uso de orina, amoniaco o "incluso perjudicial" como frotar con arena de playa.

Por otro lado, recuerda otros riesgos que podemos encontrar en la playa como el de los "peces escorpión o erizo, que están enterrados en la arena, que tienes una púas con veneno y que producen unas heridas muy dolorosas". Además, menciona la hidrocución, conocida popularmente como "corte de digestión", que consiste en un choque térmico provocado por el contacto abrupto con agua fría tras una exposición prolongada al sol, ejercicio intenso o una comida copiosa. El doctor destaca que "ese cambio brusco de temperatura produce un descenso adaptativo de tensión arterial y frecuencia cardiaca que puede acabar en ahogamiento", por eso "no debemos lanzarnos bruscamente al agua teniendo la piel muy caliente".

Dolor intenso y lesiones que pueden parecer quemaduras

El primer síntoma al recibir una picadura de una carabela portuguesa suele ser un dolor agudo e inmediato, acompañado de enrojecimiento e inflamación. También pueden aparecer vesículas o ampollas y lesiones lineales que siguen el recorrido de los tentáculos. En los casos más intensos, las lesiones pueden recordar a una quemadura.

La reacción no tiene por qué limitarse a la zona de contacto. El Ministerio de Sanidad señala que, aunque es excepcional, una picadura puede desencadenar vómitos, náuseas, alteraciones neurológicas, problemas respiratorios o cardíacos e incluso una reacción grave en personas especialmente sensibles.

Qué hacer inmediatamente después de una picadura

Ante una picadura, lo primero es avisar al socorrista o acudir al puesto de vigilancia de la playa. Las recomendaciones sanitarias españolas incluyen varias medidas sencillas:

Lavar la zona con agua de mar o suero salino. No debe utilizarse agua dulce, porque puede favorecer la descarga de nematocistos que todavía permanezcan activos. Retirar los restos de tentáculos, pero nunca con las manos desnudas. Pueden utilizarse unas pinzas o un objeto que permita retirarlos sin contacto directo, como dos tarjetas. No frotar ni rascar la piel. Tampoco debe utilizarse arena ni una toalla para intentar eliminar los restos, ya que la fricción puede empeorar la reacción. Aplicar frío de forma indirecta, por ejemplo mediante una bolsa de hielo envuelta, durante un máximo de unos 20 minutos. El hielo no debe colocarse directamente sobre la piel. Buscar atención médica si el dolor es muy intenso o los síntomas empeoran.

En el caso específico de la carabela portuguesa, tampoco conviene aplicar vinagre por iniciativa propia: fuentes médicas señalan que puede favorecer la descarga de nematocistos en esta especie.

¿Y qué ocurre con la orina y otros remedios caseros?

Uno de los mitos más conocidos ante una picadura de medusa es aplicar orina sobre la zona afectada. Sin embargo, no es un tratamiento recomendado y no hay razón para recurrir a él cuando existen medidas de primeros auxilios más adecuadas.

Tampoco se debe frotar la lesión, aplicar productos domésticos al azar ni utilizar agua dulce. En el caso de la carabela portuguesa, el objetivo inicial es retirar los restos de tentáculos sin estimular sus células urticantes y controlar el dolor y la inflamación. Las recomendaciones oficiales priorizan la atención del socorrista, el uso de agua salada o suero salino, la retirada cuidadosa de los restos y la aplicación indirecta de frío.

Cuándo acudir a urgencias

Una reacción localizada con dolor, enrojecimiento e inflamación puede tratarse inicialmente siguiendo estas medidas. Pero no hay que esperar si aparecen síntomas generales.

La dificultad para respirar, una alteración del nivel de conciencia, un empeoramiento progresivo, síntomas cardiovasculares o un dolor muy intenso son señales de alarma que requieren atención médica urgente.

También es especialmente importante extremar las precauciones con niños, personas mayores y quienes puedan presentar una reacción alérgica grave.

La mejor estrategia, en cualquier caso, sigue siendo la prevención: si hay carabelas portuguesas en una playa, lo más seguro es permanecer fuera del agua, respetar las banderas y las indicaciones de los socorristas y no tocar ningún ejemplar, vivo o muerto. Este verano, la belleza de su característica vela azulada es mejor contemplarla desde la distancia.