Lo que tu hígado te pide a gritos tras los excesos en el chiringuito

El verano invita a modificar rutinas: se come más fuera de casa, se alargan las sobremesas y aumenta la presencia del alcohol. Estos cambios pueden afectar a uno de los órganos que más funciones desempeña en el organismo. En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, han explicado qué factores conviene vigilar y cómo acompañar el cuidado hepático.

Un órgano que trabaja sin descanso

"El hígado es el gran laboratorio de nuestro organismo", explica el doctor Pérez León. Tras la absorción intestinal, los nutrientes y otras sustancias llegan a este órgano, donde son procesados.

El especialista destaca la amplitud de sus funciones fisiológicas y recuerda que su actividad no se detiene durante las vacaciones. El problema aparece cuando los cambios de hábitos se acumulan. Lucía Prieto pone como ejemplo algunos comportamientos habituales durante estos meses: "Esa cañita de más, ese mojito de más". A esto pueden sumarse comidas más abundantes, picoteos frecuentes, horarios irregulares y una alimentación menos variada.

Adrián González apunta a otro elemento: los nutrientes necesarios para el funcionamiento hepático. "El hígado necesita muchas vitaminas, el hígado necesita muchos minerales, necesita aminoácidos, necesita una gran cantidad de antioxidantes", señala.

Mantener una alimentación variada permite cubrir mejor las necesidades nutricionales, mientras que los excesos ocasionales no deberían convertirse en la pauta habitual.

Las señales que requieren atención

Durante el programa, Pérez León aborda los procesos mediante los que el hígado transforma diferentes sustancias y destaca el papel de determinados nutrientes, entre ellos las vitaminas del grupo B.

El especialista menciona productos de Mundo Natural que incorporan alcachofera, condurango, rábano negro y colina, ingredientes que presenta como parte de distintas opciones de suplementación para el cuidado hepático.

También cita preparados con Depur-plus Desmodium y colina en relación con las transaminasas. Una elevación de estos parámetros puede estar relacionada con diferentes problemas y debe ser interpretada por un profesional sanitario.

González recuerda la utilidad de prestar atención a las analíticas. "El hígado nos está avisando cuando aparecen esos síntomas", afirma durante la emisión.

No obstante, un resultado alterado no permite por sí solo determinar cuál es el problema. Ante valores anormales, síntomas persistentes o una enfermedad diagnosticada, corresponde al médico estudiar el origen y establecer el tratamiento adecuado.

Una dieta variada también ayuda

La alimentación ocupa un lugar central en la conversación. González cuestiona las dietas excesivamente repetitivas porque pueden limitar la variedad de nutrientes. "Rotas poco los nutrientes y no garantizas los nutrientes que el hígado quiere para hacer una buena depuración", explica.

Por eso, durante las vacaciones conviene mantener cierta variedad en las comidas y no dejar que las salidas a restaurantes, los aperitivos o las celebraciones sustituyan durante semanas a una alimentación equilibrada.

En este apartado, González presenta Depur Plus, de Mundo Natural, como un complemento destinado a acompañar el cuidado hepático. Su utilización no debe entenderse como sustituta de una dieta adecuada ni de la atención médica. Además, las personas que siguen tratamientos farmacológicos deberían consultar antes de incorporar complementos a su rutina.

El alcohol, uno de los excesos del verano

El consumo de alcohol merece una atención específica porque suele aumentar durante las vacaciones. Las cañas, los combinados y las copas pueden integrarse con facilidad en la rutina diaria cuando se encadenan comidas, cenas y encuentros con amigos.

La presentadora plantea durante el programa cuánto hace falta para comenzar a dañar los tejidos y recuerda que no existe una cantidad de alcohol completamente segura.

Más allá de una cifra concreta, reducir su consumo permite evitar que el verano se convierta en un periodo prolongado de excesos. También resulta conveniente alternar las celebraciones con días de alimentación normal y mantener una hidratación suficiente.

No esperar a septiembre para cuidarlo

El final del verano puede ser un buen momento para revisar los hábitos, especialmente después de varias semanas con más comidas fuera de casa. González explica que muchas personas recurren entonces a estrategias de cuidado hepático.

"Cuando tú sales del verano que has abusado de todo lo que puedas beber en los chiringuitos y todo lo frito que puedas comer, se presta de cara al otoño que tú hagas una depuración hepática", afirma.

Pero el cuidado no tiene por qué concentrarse en una determinada estación. La alimentación variada, la moderación del alcohol y unas rutinas saludables tienen sentido durante todo el año.

Y si existen alteraciones en una analítica, molestias persistentes o antecedentes de enfermedad hepática, el siguiente paso no debería ser automedicarse, sino consultar con un profesional sanitario.