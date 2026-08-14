Cómo recuperar tu cuerpo tras el verano sin recurrir a dietas extremas

La vuelta a la rutina después de las vacaciones no solo implica recuperar horarios y obligaciones. El regreso a septiembre también supone dejar atrás semanas en las que la alimentación, el descanso y los hábitos cotidianos pueden haber cambiado. En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, han explicado cómo abordar esta transición y qué aspectos del organismo conviene vigilar.

El verano también puede alterar el metabolismo

Durante las vacaciones es habitual modificar las rutinas alimentarias. Las comidas fuera de casa, el consumo de alcohol o una menor planificación de las comidas pueden repercutir en distintos parámetros metabólicos.

Adrián González señala que al regresar a la rutina algunas personas pueden comprobar en una analítica que han cambiado sus niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos o ácido úrico. También puede haber alteraciones relacionadas con la absorción de determinados nutrientes.

El hígado ocupa un papel central en muchos de estos procesos. Por ello, los expertos plantean este órgano como uno de los primeros puntos sobre los que actuar después del verano, especialmente cuando se han producido cambios importantes en la alimentación.

Según explica González, el hígado participa en el metabolismo del colesterol, los triglicéridos, la glucosa y el ácido úrico, además de intervenir en el procesamiento de diferentes sustancias del organismo.

La propuesta pasa por recuperar progresivamente unos hábitos más ordenados y prestar atención a la alimentación, en lugar de intentar compensar en pocos días todos los excesos acumulados durante las vacaciones.

El intestino, otro punto de partida

La microbiota intestinal también puede verse afectada por los cambios alimentarios propios del verano. El aumento de comidas fuera de casa y de productos más refinados puede modificar el equilibrio habitual de las bacterias intestinales.

El doctor Pérez León destaca la relación entre el intestino y el sistema inmunológico. Según explica, una parte importante de la actividad inmunitaria se encuentra vinculada al tejido linfoide asociado al intestino y a las denominadas placas de Peyer.

Por este motivo, considera importante recuperar el equilibrio de la microbiota de cara a los meses de otoño, cuando comienzan a aparecer de nuevo numerosos procesos respiratorios y otros problemas relacionados con los cambios de estación.

En este contexto, durante el programa se mencionan los preparados simbióticos de Mundo Natural, que combinan prebióticos y probióticos para contribuir al mantenimiento de la microbiota intestinal. El doctor Pérez León también recomienda revisar los niveles de vitamina D, hierro y vitamina C, nutrientes que relaciona con el funcionamiento del sistema inmunológico.

La recuperación intestinal, por tanto, no se plantea como una cuestión aislada, sino relacionada con la digestión, el metabolismo y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Vitamina D y vitamina C también importan

El verano suele asociarse con una mayor exposición solar y, por tanto, con la producción de vitamina D. Sin embargo, el doctor Pérez León recuerda que no todas las personas reciben la misma cantidad de radiación solar y que el uso de protección solar también influye en la exposición.

Por ello, considera útil comprobar mediante una analítica sanguínea cuáles son los niveles de vitamina D antes de decidir si es necesario recurrir a una suplementación.

Durante el programa también se aborda la vitamina C. El especialista destaca su participación en distintos procesos del organismo y señala que el cuerpo humano no puede producirla por sí mismo.

Además, explica que la vitamina C tiene una vida media relativamente corta, por lo que su presencia en el organismo debe mantenerse mediante una alimentación adecuada y, cuando esté indicado, mediante suplementación.

No se trata, por tanto, de asociar determinadas vitaminas exclusivamente al invierno. Los expertos recuerdan que las necesidades nutricionales existen durante todo el año y que factores propios del verano, como la exposición solar, también pueden influir en determinados procesos.

Preparar el organismo antes de septiembre

La recomendación que se desprende de la conversación es recuperar los hábitos saludables de forma gradual, sin esperar a que llegue septiembre para empezar.

Dormir adecuadamente, volver a horarios regulares y recuperar una alimentación equilibrada forman parte de esa transición. A ello se suma la posibilidad de comprobar mediante una analítica si existen alteraciones en parámetros como la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, el hierro o determinadas vitaminas.

En el programa también se menciona el suplemento Depur-Plus como una opción de Mundo Natural para el cuidado hepático. Su recomendación aparece vinculada al planteamiento de utilizar el final del verano como momento para recuperar hábitos y prestar atención al hígado.

El objetivo, según los participantes, no consiste en realizar cambios bruscos, sino en volver progresivamente a una alimentación y unas rutinas más ordenadas después de las vacaciones.

La prevención ocupa así un papel central en esta transición. Una analítica puede servir para detectar posibles desequilibrios, pero también los propios hábitos mantenidos durante el verano pueden indicar cuándo conviene prestar mayor atención a la alimentación, el descanso y la actividad cotidiana.