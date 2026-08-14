El Gregorio Marañón salva la pierna a un paciente con la primera prótesis 3D de metamaterial

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha marcado un hito científico y médico internacional tras diseñar, fabricar e implantar la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial del mundo. Gracias a este avance, un equipo de cirujanos oncológicos del centro público madrileño ha logrado salvar la pierna a un varón de 38 años que padecía un sarcoma óseo de alto grado en la tibia, evitando tanto la amputación como la pérdida de su articulación.

La creación de esta prótesis surge de adaptar tecnología del ámbito aeroespacial a la ingeniería clínica. Mediante la utilización de aleaciones de titanio e impresión 3D en las propias instalaciones del centro sanitario, se ha logrado elaborar una estructura milimétrica capaz de imitar las funciones mecánicas del hueso real. La intervención se planteó ante la ausencia en el mercado de alternativas capaces de preservar la extremidad sin comprometer la movilidad de la rodilla del paciente.

"Este tipo de ingeniería aeroespacial convertida en ingeniería clínica supone un hito a nivel científico, clínico y hospitalario. Hemos conseguido evitar la amputación de la pierna del paciente o que tuviera que llevar un implante de rodilla, lo que habría supuesto sacrificar toda la articulación", ha destacado Rubén Pérez, cirujano de sarcomas del Hospital Gregorio Marañón.

Un implante ligero, resistente y que "imita" al hueso

A diferencia de las prótesis convencionales macizas —que pueden llegar a pesar hasta dos kilos y soportar cargas reducidas—, este nuevo implante tan solo pesa 300 gramos y, según los modelos de simulación, es capaz de resistir un peso superior a los 500 kilos.

Su innovadora estructura no actúa como un mero sustituto rígido, sino que "imita" el comportamiento dinámico del hueso: absorbe los esfuerzos mecánicos y distribuye el impacto, impidiendo que el hueso circundante se debilite por falta de carga o uso.

Para potenciar su integración, la prótesis fue rellenada internamente con hueso esponjoso procedente del Banco de Huesos y Tejidos Osteotendinosos del propio hospital. Este injerto quedó entrelazado dentro de la red metálica, facilitando la osteointegración y fijación del dispositivo.

Diseño a la medida del paciente a través de un "gemelo digital"

El caso del paciente, Pierre Chazel, presentaba una elevada complejidad técnica. Tras sufrir una infección y una notable pérdida de densidad ósea en la tibia, su organismo no podía sostener un implante convencional.

Para resolverlo, los especialistas utilizaron imágenes radiológicas de la pierna sana del paciente para crear un gemelo digital. Sobre este modelo virtual se simularon las cargas reales que sufre la extremidad en situaciones cotidianas como caminar, subir escaleras o sufrir un tropiezo. Con estos datos se calculó de forma milimétrica la densidad de la red interna de la pieza y la orientación exacta de los tornillos de fijación hacia las zonas con mejor calidad ósea.

Una recuperación esperanzadora

Casi un año después de la intervención quirúrgica, el paciente no ha presentado infecciones ni complicaciones. Mantiene intacta la alineación y movilidad de la rodilla y se desplaza ya de forma autónoma.

"Se descartó la amputación y surgió la opción de colocar una prótesis 3D. Ha salido todo bien, que es lo importante. Desde hace un par de meses ya puedo empezar a apoyar la pierna y, por fin, voy a volver a caminar después de casi dos años sin apoyarla. Desde hace un par de semanas he podido dejar las muletas en casa", ha relatado emocionado Pierre Chazel.

Tras el éxito cosechado en este caso pionero, el equipo médico del Gregorio Marañón ya ha aplicado esta tecnología en otros dos pacientes y trabaja en la elaboración de un protocolo estandarizado para extender el uso de prótesis de metamaterial a un mayor número de enfermos en el futuro.