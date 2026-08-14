El secreto definitivo para acabar con las bolsas y las ojeras

El contorno de los ojos es una de las zonas más delicadas del rostro y también una de las que más rápidamente muestra signos como ojeras, bolsas y arrugas de expresión. En Es Salud, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, explicaron cómo abordar el cuidado de esta zona y qué productos recomiendan desde su enfoque.

Una zona delicada que también puede dar pistas

La piel que rodea los ojos es más fina que la de otras zonas del rostro y está sometida además al movimiento constante de la gestualidad. Según explicó Adrián González durante el programa, el contorno ocular también puede ofrecer información sobre lo que sucede en el organismo.

"Es una zona que además de la piel fina te da mucha información", señaló. En este sentido, se refirió a las ojeras y a las bolsas como algunas de las alteraciones más habituales que pueden aparecer bajo los ojos.

El especialista distinguió entre los productos que actúan principalmente sobre los síntomas y aquellos que, según su planteamiento, buscan intervenir sobre los mecanismos relacionados con la microcirculación de la zona periorbital. "La mayoría de los productos que se utilizan para este fin, ya sean tópicos, se basan en corregir un poco la microcirculación desde el punto de vista sintomático", explicó González.

Posidonia Mediterráneo, una opción para el cuidado tópico

Entre los productos mencionados durante el programa se encuentra el contorno de ojos Posidonia, de la línea Mediterraneus, que González presentó como una fórmula dirigida a trabajar sobre la microcirculación de la zona.

Según explicó, el producto incorpora una tecnología que, de acuerdo con la información aportada en el programa, actúa sobre el gen relacionado con el sistema linfático y la microcirculación periorbital. El objetivo sería abordar tanto las ojeras como las bolsas. "Cuando tú vas a la causa, disminuyen los síntomas y no lo expresas cada día", afirmó.

El producto también incorpora la denominada tecnología Novijal, que el experto relacionó con el funcionamiento de los fibroblastos y con la producción de componentes de la piel. Durante el programa se citaron incrementos del 80% en la actividad de los fibroblastos, del 240% en la producción de ácido hialurónico y del 120% en la estimulación de glucosaminoglicanos, cifras atribuidas a las tecnologías descritas por el fabricante.

González indicó además que el producto cuenta, según señaló en antena, con estudios clínicos sobre el producto y sus tecnologías y que está diseñado para observar cambios en el contorno de los ojos a partir de los 21 días.

Un complemento para el cuidado desde dentro

El programa también abordó el uso de complementos alimenticios como apoyo al cuidado del contorno ocular. En este punto, González mencionó Enzivita antiox, especialmente cuando las bolsas no se relacionan únicamente con una acumulación de líquido.

El especialista sostuvo que algunas bolsas pueden estar relacionadas con la glicación y la acumulación de proteínas y recomendó tomar este producto "a media mañana o media tarde, sobre todo a mí me gusta media mañana".

Esta recomendación se presentó dentro del enfoque integrativo defendido durante el programa, que combina el cuidado tópico con complementos alimenticios. En cualquier caso, la composición y el uso de estos productos deben seguir las indicaciones del fabricante y, ante alteraciones persistentes en la zona ocular, conviene consultar con un profesional sanitario.

El truco del frigorífico para aplicar el contorno

Además del producto utilizado sobre la piel, González ofreció un consejo práctico para mejorar la sensación de frescor durante la aplicación.

La recomendación consiste en conservar el contorno de ojos Posidonia Mediterraneus en el frigorífico y utilizar después su aplicador sobre la zona. "Pónganlo en el frigorífico", indicó, antes de explicar que el frío del aplicador puede resultar agradable y ayudar a combatir la sensación de inflamación.

El cuidado del contorno, según lo explicado en el programa, debe realizarse con especial delicadeza debido a las características de esta piel. La propuesta combina así el producto tópico con las recomendaciones de apoyo desde el interior, especialmente cuando existen bolsas u ojeras persistentes.