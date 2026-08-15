Confirman el tercer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo del año en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha confirmado un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en Salamanca. Se trata de un hombre de 71 años que se encontraba temporalmente en la provincia y que fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por un cuadro clínico compatible con la enfermedad. Tras confirmarse la infección, fue trasladado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León activó el protocolo previsto para este tipo de infecciones en cuanto se estableció la sospecha clínica. Las muestras sanguíneas del paciente fueron remitidas al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, en Majadahonda (Madrid), donde se confirmó la infección por el virus de Crimea-Congo.

El paciente permanece ingresado y los profesionales sanitarios siguen su evolución debido a la gravedad clínica que puede implicar esta enfermedad. El centro hospitalario mantiene las medidas de aislamiento y protección previstas para estos casos.

La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Salamanca, en colaboración con los profesionales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha identificado a las personas que tuvieron contacto con el afectado.

Los contactos permanecen bajo seguimiento epidemiológico. El protocolo establece que deben vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

El tercer caso detectado este año

Este es el tercer caso confirmado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca durante 2026, según el contexto facilitado.

El primer caso del año se confirmó en junio en un hombre de 68 años que había sido atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con un cuadro compatible con la enfermedad y posteriormente trasladado al Hospital Gómez Ulla.

El segundo caso correspondió a un hombre de 84 años, vecino de Ciudad Rodrigo, que fue atendido en Salamanca después de una picadura de garrapata. Las pruebas confirmaron la infección y fue trasladado al mismo hospital madrileño. El paciente falleció el pasado 10 de julio en Madrid.

La Junta señala que, desde el momento en que se sospechó el nuevo caso, se puso en marcha la coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de Castilla y León.

La transmisión se produce por garrapatas

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus cuyo principal mecanismo de transmisión es la picadura de garrapatas del género Hyalomma.

La infección también puede transmitirse entre personas mediante el contacto con sangre o fluidos corporales de un paciente infectado. Este mecanismo de transmisión puede afectar especialmente a los profesionales sanitarios cuando no cuentan con las medidas de protección adecuadas.

Por este motivo, los casos sospechosos requieren medidas específicas de aislamiento y protección durante la atención médica.

La Junta de Castilla y León dispone de información específica para ciudadanos y profesionales sanitarios sobre la prevención de las picaduras de garrapata y las enfermedades que estos artrópodos pueden transmitir.

Las recomendaciones para evitar las picaduras

Las autoridades sanitarias recomiendan adoptar medidas de protección cuando se realizan actividades en el campo. Entre ellas se encuentra utilizar ropa y calzado adecuados, transitar preferentemente por caminos y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía.

También se aconseja revisar el cuerpo y la ropa después de permanecer en zonas donde pueda haber garrapatas. Si una garrapata queda adherida a la piel, debe retirarse lo antes posible y de forma adecuada, preferentemente con ayuda de profesionales sanitarios.

La Junta mantiene disponible información específica sobre la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo dentro de su portal sanitario, tanto para el público general como para los profesionales.