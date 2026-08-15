El abuso de pantallas en verano frena el desarrollo de los niños y altera su cerebro, el sueño y el bienestar

La llegada del verano y el consecuente aumento del tiempo libre de niños y adolescentes ha vuelto a poner en el punto de mira el uso excesivo de teléfonos móviles, tabletas y videojuegos. Especialistas del grupo sanitario Ribera advierten de que este sobreconsumo digital está sustituyendo experiencias cruciales para el desarrollo infantil, con un impacto directo en el cerebro, la calidad del sueño y el bienestar emocional de los menores.

"El problema no es tanto el tiempo concreto, sino lo que se deja de hacer por estar frente a la pantalla", explica el doctor Gonzalo Ros, pediatra y neuropediatra de los centros Ribera Mestalla y Ribera Pasarela. El especialista subraya que la actividad digital masiva "puede desplazar pilares básicos de la salud infantil como el sueño, el ejercicio físico y la convivencia familiar".

Por su parte, los psicólogos Juan Pablo López (Ribera Hospital de Molina) y Daniel Valencia (hospital Ribera Juan Cardona) coinciden en que la falta de rutinas veraniegas convierte a la tecnología en el recurso más rápido contra el aburrimiento. Sin embargo, recalcan que el aburrimiento es clave en el desarrollo, ya que fomenta la creatividad, la iniciativa y el juego espontáneo, capacidades que se atrofian cuando se reemplazan por estímulos digitales continuos.

Efectos en un cerebro en desarrollo

El doctor Ros recuerda que el cerebro de los menores se encuentra en pleno proceso de formación y que las pantallas están diseñadas para captar su atención mediante la gratificación inmediata, lo que reduce la tolerancia a la frustración, la paciencia y la concentración.

Entre las principales consecuencias del uso excesivo, los expertos señalan trastornos del sueño por la luz de las pantallas altera los ritmos circadianos, provocando fatiga e irritabilidad. Así como el aumento del sedentarismo, menor actividad física y dificultades en la interacción familiar y entre iguales, lo que afecta a la salud física y social. Por último, el desarrollo cognitivo debido a la pérdida de atención, retraso en el desarrollo del lenguaje y menor capacidad de empatía.

"En consulta es frecuente observar que muchos problemas de comportamiento y estado de ánimo mejoran simplemente recuperando hábitos de descanso adecuados", señala el psicólogo sanitario Daniel Valencia.

Señales de alerta para las familias

Más allá del cómputo de horas, el equipo del grupo Ribera insiste en que el factor determinante es el grado de dependencia que genera el dispositivo. Recomiendan a los padres estar atentos a conductas como:

Irritabilidad o enfado desmedido al retirar la pantalla. Pérdida de interés por aficiones previas. Aislamiento social o rechazo de planes donde no haya dispositivos. Uso del móvil como vía de escape para gestionar la tristeza o el aburrimiento. Dificultades para conciliar el sueño o uso nocturno a escondidas.

Pautas para un uso equilibrado

Los profesionales aclaran que no se trata de "demonizar la tecnología", sino de enseñar a utilizarla con responsabilidad. "Limitar no significa prohibir, sino ayudar a los menores a desarrollar un uso responsable que necesitarán toda su vida", apunta Ros.

Para lograrlo, sugieren establecer normas pactadas sobre horarios, eliminar las pantallas antes de dormir y fuera del dormitorio, fomentar el deporte al aire libre, predicar con el ejemplo desde el rol de los adultos y generar momentos libres de tecnología dentro del hogar.