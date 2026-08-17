El Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ha llevado a cabo con éxito una intervención altamente especializada para tratar a un recién nacido de 24 semanas de edad gestacional afectado por retinopatía de la prematuridad, una de las complicaciones más graves asociadas a la prematuridad extrema.

Según ha informado la Generalidad Valenciana, el objetivo del procedimiento ha sido preservar la visión del bebé y evitar posibles secuelas irreversibles. La retinopatía de la prematuridad afecta especialmente a los recién nacidos con un mayor grado de inmadurez y constituye una de las principales causas de ceguera infantil prevenible.

Para tratar al bebé, los especialistas han administrado un fármaco biológico anti-VEGF mediante una técnica mínimamente invasiva. Este tipo de tratamiento permite frenar el crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos de la retina y, de este modo, disminuir el riesgo de desprendimiento de retina y de pérdida irreversible de visión.

La intervención ha requerido la coordinación del Servicio de Oftalmología y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatal) del hospital debido a la extrema fragilidad del paciente. Los oftalmólogos Cristian Fernández y Manuel Baeza han sido los encargados de realizar el tratamiento, mientras que la doctora Consuelo Vázquez y el equipo de la UCI Neonatal se han ocupado de la preparación, sedación, monitorización y cuidados del recién nacido durante todo el procedimiento.

Un tratamiento que exige una gran coordinación

Cristian Fernández ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre los distintos profesionales cuando se atiende a recién nacidos con un grado extremo de prematuridad. "La colaboración entre oftalmólogos, neonatólogos y enfermería de ambos servicios ha permitido ofrecer este tratamiento complejo con todas las garantías de seguridad, contribuyendo a mejorar el pronóstico visual y la calidad de vida de estos pacientes tan vulnerables", ha señalado el especialista.

La UCI Neonatal ha aplicado además un protocolo específico para adaptar tanto la monitorización como los cuidados a las necesidades de un paciente extremadamente prematuro. Vázquez ha subrayado que el papel de esta unidad resulta "esencial" para poder acometer intervenciones de estas características con las máximas garantías.

"Nuestro equipo prepara al paciente, mantiene una monitorización continua y adapta todos los cuidados a la situación clínica de un recién nacido extremadamente prematuro, donde cada detalle resulta determinante para su seguridad", ha explicado la doctora.

La especialista también ha incidido en las ventajas de realizar este tipo de tratamientos especializados en el propio entorno de la UCI Neonatal. Según ha explicado, esta posibilidad "evita riesgos innecesarios y permite ofrecer una atención integral centrada en el paciente y su familia".

La detección precoz de la retinopatía de la prematuridad mediante programas de cribado y la aplicación del tratamiento en el momento adecuado son esenciales para preservar la función visual de los recién nacidos afectados.