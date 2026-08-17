El mecanismo oculto que limpia tu cerebro cada noche mientras duermes

El cerebro también tiene su propio sistema de drenaje. Se conoce como sistema glinfático y participa en la eliminación de residuos metabólicos generados por la actividad de las células nerviosas.

En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, han explicado cómo funciona y por qué el sueño ocupa un papel central.

Un sistema de limpieza dentro del cerebro

Durante años se pensó que el cerebro no disponía de un sistema equivalente al linfático. "Hasta hace muy poquitos años se pensaba que el cerebro no tenía sistema linfático", explica Pérez León durante el programa.

El especialista señala que un grupo de investigadores identificó el sistema glinfático, que define como "el equivalente al sistema linfático en el resto del organismo". Su función está relacionada con el drenaje de los residuos que se generan en el cerebro como consecuencia de su actividad. "Se encarga de drenar, de limpiar, de detoxificar todo lo que es la basura metabólica que se va produciendo en nuestras neuronas", afirma.

Entre las sustancias que menciona se encuentran la beta-amiloide y la proteína tau, relacionadas con la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer. También habla de la alfa-sinucleína, una proteína vinculada a la investigación sobre el Parkinson.

El sistema glinfático, por tanto, participa en procesos de eliminación de residuos del cerebro. La investigación científica continúa estudiando cómo funciona exactamente este mecanismo y cuál es su relación con las enfermedades neurodegenerativas.

El papel del sueño profundo

La actividad del sistema glinfático está estrechamente relacionada con el descanso. Según explica Pérez León, es durante la noche cuando este mecanismo alcanza una mayor actividad.

"¿Y cuándo funciona de forma más potente y mejor el sistema linfático de drenaje de limpieza de nuestro cerebro? Por la noche, cuando tenemos un sueño relajado y profundo", señala.

El doctor sitúa de forma general entre siete y ocho horas el tiempo de sueño adecuado, aunque reconoce que las necesidades pueden variar. "Hay personas incluso que necesitan nueve o incluso diez", apunta.

La conversación también aborda la posición en la que dormimos. Pérez León sostiene que hacerlo de lado favorecería el drenaje del sistema glinfático, mientras que dormir boca arriba o boca abajo podría dificultarlo.

Más allá de esta cuestión, el mensaje principal del programa se centra en la importancia de cuidar la higiene del sueño, mantener rutinas y procurar un descanso suficiente. Dormir bien no solo permite recuperar energía, sino que durante el sueño se producen distintos procesos fisiológicos importantes para el organismo.

Melatonina y los nutrientes relacionados con el sueño

La melatonina aparece en la conversación como uno de los elementos relacionados con el descanso nocturno. Pérez León explica que el organismo utiliza el triptófano en una serie de procesos que participan en la producción de serotonina y posteriormente de melatonina.

El triptófano puede encontrarse en alimentos como carne, pescado, huevos y legumbres. El especialista también menciona las vitaminas B6, B9 y B12 y el zinc al explicar los procesos metabólicos relacionados con esta transformación.

Adrián González introduce en este punto una recomendación: la Calm plus melatonina, que presenta como una opción para personas que producen poca melatonina.

Según explica González, esta formulación estaría diseñada para facilitar su absorción y llegada al cerebro. Se trata de una recomendación realizada durante el programa y, ante problemas persistentes de sueño, la suplementación no debería sustituir la valoración de un profesional sanitario.

Vitamina D y omega 3 para el cerebro

La vitamina D es otro de los nutrientes destacados durante la emisión. González recomienda comprobar sus niveles mediante una analítica y presenta una vitamina D3 (4.000 UI) de Mundo Natural como una de las opciones de suplementación.

El director de Comunicación de Mundo Natural también habló de los niveles de vitamina D y de su relación con distintos procesos del organismo. En cualquier caso, los resultados de una analítica deben ser interpretados por un profesional sanitario y la necesidad de suplementación depende de cada persona.

Otro de los productos mencionados es Oleomega 3 DHA. González pone el foco en el ácido docosahexaenoico (DHA), un ácido graso omega 3 que forma parte de las membranas celulares y tiene presencia en tejidos como el cerebro y la retina. "La grasa cerebral es interesante para las membranas", señala durante el programa.

La conversación incluye también la Q10 plus, un complemento de coenzima Q10 en forma reducida. González explica que se presenta de esta manera porque, según su planteamiento, facilita su utilización por el organismo. "Hay que reparar, hay que darle fuerza a las mitocondrias", afirma al explicar el motivo de esta recomendación.

Cuidar el sueño antes de buscar soluciones

Las recomendaciones sobre complementos ocupan una parte de la conversación, pero el elemento que atraviesa todo el programa es la importancia del descanso. El sistema glinfático funciona principalmente durante determinadas fases del sueño y su actividad forma parte de los procesos fisiológicos que tienen lugar mientras dormimos.

Por eso, antes de recurrir a productos concretos, resulta fundamental atender los hábitos que pueden favorecer un descanso adecuado: mantener horarios regulares, establecer rutinas y procurar un entorno apropiado para dormir.

La alimentación también forma parte de este cuidado. Una dieta variada permite obtener nutrientes como el triptófano a través de diferentes alimentos, mientras que cualquier suplementación debería responder a las necesidades concretas de cada persona.

El sistema glinfático es un campo de investigación relativamente reciente y todavía quedan aspectos por determinar sobre su funcionamiento y su posible relación con distintas enfermedades. Su actividad no permite afirmar que dormir bien o tomar determinados suplementos pueda prevenir por sí solo el Alzheimer o el Parkinson.

Cuando existen problemas persistentes de sueño, síntomas neurológicos o alteraciones detectadas en una analítica, corresponde a un profesional sanitario valorar la situación y establecer las medidas adecuadas.