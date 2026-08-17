El motivo por el que te salen canas antes de tiempo y que desconocías

Las canas forman parte del envejecimiento, aunque pueden aparecer mucho antes de lo esperado. En Es Salud de esRadio, Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó qué ocurre en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina que da color al cabello, y presentó distintos complementos relacionados con este proceso.

El papel de los melanocitos

Las primeras canas pueden aparecer a edades muy diferentes. Hay personas que las descubren alrededor de los 20 años y otras que mantienen el cabello pigmentado durante décadas. La genética y otros factores pueden influir en cuándo comienza este proceso.

González explica que la aparición de canas está relacionada con el funcionamiento de los melanocitos, las células que producen la melanina. "Este es un indicador de que las células que están tiñendo o tatuando o pintando, como quieras llamarle, la piel y sus anexos están dejando de funcionar", señala durante el programa.

El proceso no tiene por qué producirse al mismo tiempo en todas las zonas. Según explica, puede afectar al cuero cabelludo o aparecer también en otras áreas de la piel. Por eso, las alteraciones de la pigmentación pueden presentarse de diferentes maneras.

La aparición de canas a una edad temprana tampoco significa necesariamente que exista un problema de salud. González apunta a la posibilidad de que intervengan factores genéticos o situaciones concretas.

Una pérdida progresiva de pigmentación

A medida que los melanocitos reducen su actividad, el cabello pierde progresivamente la melanina responsable de su color. Es entonces cuando aparecen esos pelos plateados que suelen asociarse al paso del tiempo.

Durante el programa se habló de la posibilidad de actuar sobre la actividad de estas células mediante determinados complementos. González explica que Mundo Natural trabaja con una tecnología denominada Melatine, desarrollada a partir de lana de una raza concreta de oveja negra del norte del Reino Unido. "Lo que han logrado con esta tecnología Melatine, con una dosis que es igual a tomar tres cápsulas al día, que mejore un 16% en 120 días el trabajo del melanocito", afirma.

El producto presentado durante la emisión es Enervital Canosin, que González relaciona con la estimulación de los melanocitos y con la recuperación de la pigmentación.

No todas las manchas blancas son canas

La conversación también diferencia entre las canas y otros problemas de pigmentación. González menciona específicamente el vitíligo, que tiene un origen autoinmune y requiere un abordaje médico específico.

"Esto no es algo que sea aplicable al vitíligo, ya el vitíligo es un proceso más autoinmune", explica. Por este motivo, considera que Enervital Canosin no sería una opción para tratar este trastorno.

Esta distinción resulta importante porque una pérdida de pigmentación no siempre responde al mismo proceso. Las manchas blancas en la piel, por ejemplo, pueden tener causas diferentes a las canas del cabello y deben valorarse de forma adecuada.

El cuidado de las células envejecidas

González introduce además otro conceptdurante la explicación: el de las células senescentes, a las que denomina de manera coloquial "células zombis". "Cuando una célula como es, por ejemplo, un melanocito ha perdido el ciclo biológico y se resiste al ciclo biológico, entonces son células que necesitamos limpiar y resetear", afirma.

En este contexto menciona Vitanano Senolitic Fisetina, otro complemento de Mundo Natural que presenta como una opción dirigida a estas células envejecidas. Según su explicación, se trataría de un producto pensado para actuar sobre células que han dejado de funcionar correctamente.

La recomendación se extiende en su intervención a otras células de la piel, como los queratinocitos y los fibroblastos, relacionadas respectivamente con la producción de queratina y determinados componentes estructurales de la piel.

González recomienda en este caso una cápsula al día y relaciona su uso con el objetivo de actuar sobre las células senescentes. Sin embargo, estas son afirmaciones realizadas durante el programa y no deben confundirse con una indicación médica general.