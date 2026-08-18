Así es la analítica perfecta según los expertos

En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, han repasado algunos de los parámetros que pueden incluirse en una analítica para obtener una visión más amplia del estado de salud. Glucosa, colesterol, vitaminas, minerales, función tiroidea y marcadores hepáticos y renales forman parte de las determinaciones abordadas durante el programa.

Qué información aporta una analítica

Antes de solicitar pruebas concretas, el doctor Pérez León recuerda que la valoración debe comenzar con una historia clínica. "Lo primero, cuando viene el paciente a la consulta, tenemos que realizar una historia clínica", explica. A ello suma la exploración física, la toma de constantes y, cuando corresponde, las pruebas analíticas.

Según detalla, un análisis permite obtener una "fotografía interna" del paciente y revisar diferentes parámetros. Entre ellos se encuentra el hemograma, que permite conocer el estado de los glóbulos blancos y rojos, además de otros elementos de la sangre.

También considera relevante estudiar el perfil lipídico, con colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, dentro de la valoración de los factores de riesgo cardiovascular.

El especialista matiza además la interpretación del colesterol LDL. Señala que habitualmente el laboratorio no mide directamente el LDL oxidado, sino que calcula el LDL mediante una fórmula. El LDL oxidado puede determinarse mediante una prueba específica, aunque apunta que tiene un coste superior.

La analítica también puede incluir la glucosa basal, la hemoglobina glucosilada y la insulina basal. Pérez León menciona además el índice HOMA, utilizado para valorar la resistencia a la insulina.

En este contexto, durante el programa se citan diferentes complementos de Mundo Natural, entre ellos productos con berberina, Dibecol Gluco, ácido alfa-lipoico, Alaforce y picolinato de cromo, Cartifin. Su utilización debe quedar condicionada a las necesidades de cada persona y al criterio de un profesional sanitario.

Vitaminas y minerales que conviene vigilar

Otro de los apartados que aborda el especialista son los micronutrientes. "Una vitamina o un mineral es una molécula que cuando la tienes en deficiencia te enferma", afirma Pérez León al explicar la importancia de detectar posibles carencias.

Entre las determinaciones que menciona están la vitamina C, vitamina D, zinc, selenio y las vitaminas B6, B9 y B12. No todas tienen que solicitarse necesariamente en cualquier persona: la conveniencia de ampliar una analítica depende de la historia clínica y de las circunstancias individuales.

Adrián González coincide en prestar especial atención a algunos de estos parámetros. "Yo cada vez que hago una analítica, lo hago aproximadamente un par de veces al año, siempre, siempre, siempre busco los buenos niveles de vitamina C", señala.

González relaciona esta vitamina con el mantenimiento de diferentes tejidos y recomienda comprobar sus niveles cuando se considere necesario. En caso de déficit, durante el programa menciona Vitanano C 1062, una vitamina C presentada por Mundo Natural en formato liposomal.

También destaca la vitamina D y cita VitaD3 4000 UI y Vitanano D3-K2 como productos de la marca para aportar este nutriente cuando los niveles son insuficientes.

En cuanto a las vitaminas del grupo B, menciona Vitanano Methyl folato, Vitanano Methyl B6 y Vitanano Methyl B12. También cita suplementos de zinc, selenio y magnesio, como Vitanano Zinc, Vitanano Selenio y Vitanano Magnesio.

Glucosa, ácido úrico y tensión arterial

El análisis de la glucosa ocupa otro de los bloques de la conversación. Además de la glucemia, la hemoglobina glucosilada ofrece información sobre los niveles medios de glucosa de los últimos meses.

Pérez León también menciona el ácido úrico, cuyos niveles elevados pueden asociarse a problemas como la gota.

La tensión arterial completa esta valoración. El especialista recomienda controlar este parámetro de forma periódica porque la hipertensión puede no producir síntomas evidentes. "Entonces uno piensa que la tensión está bien y realmente está mal", advierte. Por ello, considera importante realizar controles aunque la persona no note molestias.

Tiroides, hígado y riñón

Cuando se busca una valoración más amplia, Pérez León plantea incorporar otros marcadores en función de la situación de cada paciente. Entre ellos aparecen las hormonas tiroideas y parámetros relacionados con la función renal y hepática.

En el caso del hígado menciona las enzimas GOT, GPT y gamma-GT. También cita los marcadores BNP y NT-proBNP, utilizados en el ámbito sanitario para valorar determinadas situaciones relacionadas con la función cardíaca.

En relación con los productos de Mundo Natural, durante la conversación se menciona la coenzima Q10 junto con magnesio para complementar el aporte nutricional, aunque cualquier alteración en estos marcadores debe ser valorada por un profesional sanitario.

Adrián González incorpora además la valoración de la función tiroidea entre los controles que considera relevantes y menciona productos de la marca como Simbioline Quemagrass, que contiene cofactores relacionados con la función tiroidea, y Vitanano Selenio.

También habla de revisar, según cada caso, determinados parámetros hormonales y de realizar otras pruebas, como la detección de sangre oculta en heces.

Una analítica adaptada a cada persona

El mensaje de los participantes es que no existe una única analítica ampliada que tenga que realizarse de forma idéntica a toda la población. El propio Pérez León señala que la profundidad del estudio debe adaptarse a la historia clínica y a los problemas que presente cada paciente.

González, por su parte, explica que él realiza estas revisiones aproximadamente dos veces al año y que le permiten hacerse una idea general de cómo se encuentra. "Me da una idea global de cómo está el organismo y en qué sentido trabajar", afirma.

El programa también recuerda la importancia de que los resultados de una analítica sean interpretados dentro del contexto clínico. Un valor fuera del intervalo de referencia no implica por sí mismo una enfermedad, del mismo modo que un resultado dentro de los límites establecidos no descarta todos los problemas de salud.

Por ello, la solicitud de vitaminas, minerales, hormonas u otros marcadores debe individualizarse y realizarse con indicación profesional. La suplementación tampoco debería utilizarse para corregir por cuenta propia una alteración analítica sin conocer antes su causa.