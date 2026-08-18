Los mejores consejos para recuperar tu piel este verano

La exposición excesiva al sol puede dejar huellas en la piel incluso varios días después. La descamación que aparece tras una quemadura solar suele acompañarse de sequedad y una mayor sensación de tirantez. Sobre este proceso se habló en Es Salud de esRadio, donde Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, explicó qué ocurre con la piel después de una exposición intensa al sol.

El agua se pierde con más facilidad

Durante el verano, la piel está sometida a diferentes factores que pueden alterar su estado. González menciona las radiaciones ultravioleta, los infrarrojos, el cloro de las piscinas y el agua salada como elementos que pueden contribuir a que la piel quede más castigada.

Una de las consecuencias más visibles puede aparecer cuando la piel comienza a desprenderse después de una exposición excesiva. Es habitual que la descamación afecte a zonas como los hombros, el pecho o la cara, precisamente aquellas que han podido recibir una mayor exposición.

Pero el problema no termina cuando desaparece el enrojecimiento. Según explica el experto, durante esta época también puede notarse una mayor sequedad porque el agua presente en la superficie cutánea se evapora con mayor facilidad. "El problema es que no tenemos quien retenga el agua en la superficie de la piel", señala González.

No siempre se trata de aplicar más agua

Esta explicación lleva al experto a diferenciar entre la cantidad de agua y la capacidad de la piel para conservarla. Una persona puede beber agua y mantener una hidratación general adecuada y, al mismo tiempo, notar la superficie de la piel seca.

"Si tú estás sudando, Lucía tiene agua; si se está quedando la piel seca, entonces el agua se está yendo de tu piel y de tus mucosas", afirma.

Por este motivo, González considera que la sequedad cutánea no siempre se soluciona simplemente aplicando más productos hidratantes. Según su planteamiento, cuando el agua se pierde rápidamente también hay que tener en cuenta la función de la grasa en la superficie de la piel.

Esto explica, según el experto, por qué algunas personas experimentan una mejoría inmediata después de utilizar una crema o ácido hialurónico, pero vuelven a notar sequedad poco después.

Cuando la piel necesita un cuidado diferente

El estado de la piel también determina el tipo de cuidado que puede resultar más adecuado. González explica que, cuando predomina la sequedad, plantea trabajar sobre la capacidad de la piel para retener agua. Cuando existe una piel grasa, pero con falta de agua, propone un enfoque diferente.

En este último caso menciona productos con ácido hialurónico y aguas en formato vaporizador. También hace referencia al Oleomega 7 dentro de su propuesta de suplementación.

La recomendación general que plantea es observar qué está ocurriendo con la piel antes de limitarse a cambiar continuamente de crema. "Hazlo de esta forma lógica y verás cómo vas a tener éxito", afirma.

El cuidado después de la exposición solar

En cuanto al cuidado tópico de una piel que ha sufrido una exposición intensa, González recomienda buscar productos con un efecto reparador. Entre sus opciones menciona el Aceite de aguacate bio oil, que, según explica, puede aplicarse directamente una o dos veces al día o mezclarse con una loción corporal.

También cita una loción corporal de granada e higo y un gel de la línea Mediterráneos de Mundo Natural. En este último caso, destaca que contiene más de un 95% de ingredientes de origen natural.

Para la higiene, aconseja una limpieza menos agresiva y menciona los tensioactivos procedentes del coco como una alternativa que, según señala, puede resultar mejor tolerada por las pieles sensibles.