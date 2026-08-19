Moderna y Merck anuncian resultados positivos en fase 3 de una vacuna personalizada contra el melanoma

Moderna y Merck han anunciado resultados preliminares positivos de un ensayo clínico de fase 3 que evalúa una terapia basada en ARN mensajero diseñada de forma individualizada para pacientes con melanoma. El tratamiento combina esta terapia con Keytruda, un medicamento ya comercializado por Merck, y ha mostrado mejoras en dos parámetros relacionados con la evolución de la enfermedad.

Los resultados comunicados por ambas compañías apuntan a mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes tanto en la supervivencia libre de recurrencia como en la supervivencia libre de metástasis a distancia frente al tratamiento evaluado como referencia.

Una terapia diseñada para cada paciente

El ensayo supone, según las compañías, el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y también para una terapia oncológica basada en ARN mensajero.

La estrategia combina una terapia de ARN con Keytruda, cuyo principio activo es pembrolizumab. El objetivo es actuar después de la cirugía, en una etapa en la que el tratamiento pretende reducir el riesgo de que el cáncer vuelva a aparecer y retrasar su posible extensión a otras partes del organismo.

Los datos disponibles son todavía preliminares. Moderna y Merck han señalado que los resultados completos serán presentados en una próxima reunión médica internacional y que también serán compartidos con las autoridades regulatorias competentes.

La compañía biotecnológica Moderna y la farmacéutica Merck no han detallado en el anuncio los datos numéricos completos de eficacia del ensayo, por lo que los resultados comunicados se limitan a señalar la existencia de diferencias estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en los dos criterios analizados.

El objetivo es retrasar la recurrencia

La supervivencia libre de recurrencia mide el periodo durante el que los pacientes permanecen sin que vuelva a detectarse la enfermedad. Por su parte, la supervivencia libre de metástasis a distancia hace referencia al tiempo sin que el cáncer se extienda a órganos o zonas alejadas del tumor original.

La terapia se administra como tratamiento adyuvante, es decir, después de la cirugía, con el propósito de aumentar la posibilidad de curación en pacientes cuya enfermedad todavía se encuentra en una fase en la que puede tratarse.

Dean Y. Li, presidente de Merck Research Laboratories, ha señalado que intervenir en una etapa temprana permite plantear el tratamiento adyuvante con el objetivo de aumentar la posibilidad de curación para un mayor número de pacientes.

Stéphane Bancel, consejero delegado de Moderna, ha destacado que los resultados de fase 3 suponen un momento relevante para la investigación oncológica y ha señalado que el desarrollo de un tratamiento de ARN mensajero diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente había sido durante años una aspiración.

Subida de Moderna en Bolsa

El anuncio tuvo además una rápida repercusión en los mercados. Las acciones de Moderna llegaron a subir cerca de un 75% en las operaciones previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York, hasta situarse en torno a los 110 dólares por acción, frente a los 62,96 dólares del cierre anterior.

Los títulos de Merck también registraron avances, aunque de menor magnitud. La compañía llegó a marcar una subida del 8%, hasta alcanzar los 145 dólares por acción, frente a los 135,17 dólares registrados al cierre de la jornada anterior.

Las compañías deberán ahora presentar los resultados completos ante la comunidad médica y compartirlos con los organismos reguladores correspondientes. La información disponible no establece todavía qué decisión adoptarán estas autoridades ni cuándo podría producirse una eventual autorización de la terapia.