Tu piel puede decir más de tu organismo de lo que imaginas: así funciona este órgano tan desconocido

La piel protege al organismo frente al entorno, regula diferentes funciones y actúa como una primera barrera frente a agentes externos. Pero conocerla implica mirar también hacia el interior. En Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, explicó la estructura de este órgano y su relación con el hígado, el páncreas, el intestino y el sistema nervioso.

La piel y lo que ocurre en el organismo

"La piel es un reflejo de lo que sucede en nuestro interior", afirmó Pérez León durante el programa. El especialista puso el foco en la relación entre algunos trastornos digestivos y determinadas manifestaciones cutáneas.

En este sentido, explicó que el hígado participa en procesos metabólicos cuyo funcionamiento puede repercutir en el organismo y mencionó las denominadas manchas hepáticas al hablar de determinadas alteraciones de la piel. También señaló el papel del páncreas en la digestión, ya que produce enzimas como lipasas, proteasas y amilasas.

El cuidado, por tanto, no se limita a lo que se aplica sobre la superficie cutánea. La alimentación constituye la base y, cuando existe una necesidad concreta, puede recurrirse a complementos. Entre los productos de Mundo Natural mencionados durante el programa figuran preparados con alcachofa, rábano negro, colina y vitaminas del grupo B para el cuidado hepático, así como fórmulas con enzimas digestivas.

El intestino también cuenta

La microbiota fue otro de los puntos abordados durante la conversación. Pérez León habló de la importancia del equilibrio de las bacterias intestinales y de su posible relación con determinadas respuestas del organismo.

"Son muchas las personas cuya flora intestinal no es la adecuada", señaló. Para este ámbito, Mundo Natural dispone de preparados simbióticos que combinan prebióticos y probióticos. El doctor también citó la chlorella de pared rota, el aloe vera y la melena de león.

Esto no significa que un complemento pueda sustituir el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Ante problemas persistentes como dermatitis, eccemas o irritaciones, corresponde a un profesional sanitario determinar su origen y el tratamiento adecuado.

Tres capas y una proteína esencial

Desde el punto de vista anatómico, la piel se divide en epidermis, dermis e hipodermis. "La epidermis, que es la capa más superficial, es la capa que vemos; la dermis es la capa media y la hipodermis es la capa profunda", explicó Pérez León.

El tejido conjuntivo conecta estas estructuras y en él destaca el colágeno. El doctor recordó la participación de la vitamina C en su producción y mencionó suplementos con vitamina C liposomada, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico.

Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, planteó combinar el cuidado interno con el externo. Entre los productos de la marca que citó se encuentran Colacell Platinum, relacionado con el cuidado de la matriz extracelular, y Colacell Antiox. También mencionó Oleomega 7 para la piel seca y Dermisol dentro del cuidado de la capa superficial.

La conexión con el sistema nervioso

La relación entre la piel y el sistema nervioso fue otro de los aspectos destacados. Pérez León definió la piel como "el tercer cerebro" y explicó que también produce serotonina.

El especialista señaló que determinadas situaciones emocionales pueden acompañarse de cambios en la piel. Estrés, irritabilidad o problemas relacionados con el estado de ánimo pueden coincidir con una mayor intensidad de algunas alteraciones, aunque no constituyen por sí mismos una explicación para todos los problemas dermatológicos.