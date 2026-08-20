El plan infalible para volver a la rutina sin sufrir estrés

La vuelta a la rutina después del verano puede venir acompañada de cansancio, cambios en los horarios de sueño y una menor sensación de energía. En el programa de Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, abordaron algunas pautas para afrontar este periodo.

Las vacaciones permiten reducir el ritmo habitual, pero también suelen alterar los horarios de sueño, las comidas y la actividad física. El regreso a las obligaciones puede exigir un nuevo proceso de adaptación, especialmente cuando se intenta recuperar de golpe todas las rutinas anteriores.

Volver a la rutina sin hacerlo de golpe

Pérez León explicó que durante las vacaciones "cambiamos los hábitos de alimentación" y también los horarios de descanso. Acostarse más tarde y modificar las rutinas puede hacer que algunas personas experimenten cansancio o decaimiento al regresar a su actividad habitual.

A ello puede sumarse el denominado estrés postvacacional. Según señaló el especialista, el cambio entre el periodo de descanso y la vuelta al trabajo puede requerir un tiempo para recuperar los ritmos habituales.

Por eso, Adrián González recomendó no intentar recuperar todas las obligaciones en un solo día. "Introducir las tareas poco a poco, recuperar el ritmo poco a poco, según sean tus capacidades", explicó durante la entrevista.

La recomendación también se puede aplicar al ejercicio. Volver al gimnasio o recuperar otras actividades deportivas de manera progresiva puede facilitar la adaptación. "Muchas veces recuperar el ritmo el primer día es lo que te puede provocar más estrés", apuntó González.

El sueño y el ejercicio, dos piezas importantes

Recuperar los horarios de sueño es otra de las cuestiones que pueden ayudar en la transición hacia la rutina habitual. El objetivo es volver progresivamente a los horarios que se mantendrán durante los meses siguientes, especialmente cuando septiembre implica volver a madrugar.

La actividad física también ocupó parte de la conversación. González señaló que puede incorporarse de forma gradual y destacó su relación con el bienestar emocional y la gestión del estrés. "Es un gran medicamento para regular la situación emocional", afirmó al referirse al ejercicio.

La alimentación completa el conjunto de hábitos que se plantearon durante el programa. La idea general es recuperar las rutinas sin convertir el propio proceso de adaptación en una nueva fuente de presión.

Magnesio y coenzima Q10

Durante el espacio también se abordó el papel de determinados nutrientes relacionados con el metabolismo energético. El doctor Pérez León puso el foco especialmente en el Q10 plus Ubiquinol.

Al explicar el funcionamiento de las mitocondrias, el especialista señaló que son estructuras celulares implicadas en la producción de energía. "Las mitocondrias son esas pequeñas centrales de energía donde producimos (...) el ATP", explicó.

A partir de ahí, recomendó valorar determinados complementos nutricionales. Entre ellos mencionó la coenzima Q10 en forma de ubiquinol y diferentes presentaciones de magnesio, como el bisglicinato y el liposomado.

Según expuso Pérez León, el magnesio participa en numerosas reacciones bioquímicas del organismo y está relacionado con procesos de obtención de energía. También hizo referencia a su papel en la función muscular.

Dentro de las recomendaciones de productos realizadas durante el programa aparecen complementos de ubiquinol y magnesio de Mundo Natural, además de otros productos de la misma marca mencionados por los participantes.

Complementos vinculados al estrés

Adrián González habló también de complementos nutricionales comercializados por Mundo Natural dirigidos al ámbito del estrés. Entre ellos citó Calm-plus Cort, cuya composición, según explicó, incluye té verde, ashwagandha, rhodiola, albahaca, además de otros componentes.

En el apartado relacionado con la energía, González citó asimismo Vitanano NADH, complemento alimenticio a base de NADH, coenzima Q10 y fosfatidilcolina.

Una vuelta progresiva a las obligaciones

Más allá de los complementos, uno de los mensajes centrales de la conversación fue la necesidad de evitar una vuelta brusca a todas las obligaciones. Septiembre puede concentrar el regreso al trabajo, los horarios escolares, el ejercicio y otros compromisos que se han dejado en segundo plano durante el verano.

González insistió en la importancia de organizar esa transición y evitar una agenda excesivamente cargada desde el principio. "No te recargues de tareas cuando sabes que lo que te va a crear es mucho más estrés", señaló.