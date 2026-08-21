¿Artrosis o artritis? Claves para distinguir su origen y tratarlas

La artrosis y la artritis suelen confundirse porque las dos afectan a las articulaciones y pueden provocar dolor, pero no responden al mismo proceso. En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, explicó las principales diferencias entre ambas patologías y repasó la importancia de mantener una actividad física adaptada.

La conversación también abordó el papel de la nutrición en el cuidado del sistema osteoarticular y algunos complementos que se emplean como apoyo.

Una diferencia relacionada con el origen del problema

"Cuando hablamos de artritis, la mayoría de las veces suele ser de naturaleza autoinmune", explicó Pérez León durante el programa. Según señaló, en estos casos el sistema inmunológico puede atacar estructuras articulares y provocar un proceso inflamatorio.

La artrosis responde a un mecanismo diferente. "La artrosis ya es un desgaste de las superficies articulares", apuntó el especialista. Este desgaste puede afectar a distintas zonas del cuerpo, como las manos, las rodillas, la cadera o la columna vertebral.

Por tanto, aunque ambas pueden producir molestias y limitar el movimiento, la inflamación tiene un papel especialmente relevante en la artritis, mientras que en la artrosis el problema se relaciona con el deterioro de las superficies articulares.

El médico también mencionó la poliartritis, cuando se ven afectadas varias articulaciones, y diferenció estos procesos de la osteoporosis. En este último caso, explicó, se produce una pérdida de calcio en el hueso y habitualmente no aparece dolor hasta que pueden surgir complicaciones como determinadas fracturas.

El movimiento también forma parte del cuidado

Una de las ideas que más se repitió durante la conversación fue la necesidad de adaptar la actividad física a las circunstancias de cada persona. Ante la pregunta de si hay que mantener el movimiento cuando existe dolor, el doctor señaló que, en los casos de dolor intenso, pueden realizarse movimientos suaves.

Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, insistió en esta cuestión al explicar que la nutrición de las articulaciones presenta particularidades. "Los movimientos articulares son los que llevan los nutrientes a la articulación", afirmó.

Esto hace que el reposo absoluto no sea siempre la mejor opción para una persona con molestias articulares. "El reposo absoluto no es bueno para los dolores articulares", señaló González, quien propuso recurrir a actividades de menor impacto, como los ejercicios en el agua, cuando determinadas prácticas resulten difíciles.

La recomendación, según lo expuesto en el programa, pasa por adaptar el ejercicio a la situación de cada persona y evitar que el dolor lleve automáticamente a abandonar cualquier movimiento.

Nutrientes relacionados con las articulaciones

Durante el programa también se habló de los nutrientes que participan en las estructuras articulares. Pérez León citó la glucosamina y el sulfato de condroitina en Artifin entre los complementos utilizados como apoyo en casos relacionados con la artrosis, además de mencionar preparados con membrana de huevo.

También se refirió al magnesio, la cúrcuma, la boswellia y los ácidos grasos omega-3 dentro de un planteamiento nutricional más amplio con Boswellia Curcumina. Estas recomendaciones aparecieron como parte de la conversación sobre el cuidado osteoarticular y no como sustitución de una valoración médica.

González, por su parte, recomendó Artifin Forte, un complemento comercializado por Mundo Natural que, según explicó, combina colágeno, membrana interna de la cáscara de huevo, glucosamina, condroitina y magnesio, entre otros componentes. También mencionó una crema de la misma gama como posible complemento para el cuidado externo.

La prevención empieza antes de que aparezca el dolor

Más allá de los productos concretos, el doctor puso el foco en la prevención y en el cuidado continuado del sistema osteoarticular. Según explicó, este sistema comienza a experimentar cambios relacionados con el envejecimiento a partir de la edad adulta.

"Los pacientes solamente van al médico cuando tienen dolor", afirmó Pérez León, antes de defender un enfoque preventivo. En cualquier caso, la aparición de dolor persistente, inflamación, limitación de movimiento o deformidad articular requiere una valoración sanitaria para determinar cuál es la causa.

La conversación también sirvió para recordar que no todas las molestias articulares tienen el mismo origen. Diferenciar entre artrosis, artritis y otros problemas musculoesqueléticos permite orientar de forma distinta su seguimiento.

Por ello, el mensaje central del programa fue combinar el conocimiento de la causa con hábitos que ayuden a conservar la movilidad. Como resumió González durante la emisión: "Hay que nutrir, hay que moverse, no nos podemos quedar quietos".