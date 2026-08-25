El aviso de los médicos a partir de los 30 para acabar con las contracturas

Las contracturas musculares, especialmente en la espalda, pueden aparecer por sobrecarga física, tensión o determinados hábitos. En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, explicó el papel del magnesio en la relajación muscular y repasó otros factores relacionados con el cuidado del sistema osteoarticular.

La espalda, una estructura especialmente compleja

La espalda soporta buena parte de la actividad cotidiana y puede verse afectada tanto por el esfuerzo físico como por la tensión muscular. "La columna vertebral, con esas vértebras y en el centro de estas vértebras está el núcleo pulposo", explicó Pérez León, quien señaló que determinadas alteraciones pueden provocar compresión nerviosa y dolor.

El especialista también relacionó algunos dolores cervicales con el bruxismo. Según explicó, las personas que aprietan las articulaciones temporomandibulares pueden transmitir una elevada tensión a la musculatura cervical. En algunos pacientes, añadió, esta tensión puede provocar una rectificación de la columna cervical, que normalmente presenta una ligera curvatura.

Los problemas no se limitan a esta zona. El programa abordó también las molestias dorsales y lumbares, las lumbalgias y lumbociáticas, así como problemas que pueden afectar a caderas, rodillas, talones o musculatura de las piernas.

Pérez León recordó además que "a partir ya de los 30 años comienza a envejecer de forma muy directa, concreta y específica el sistema osteoarticular". Por ello, situó la alimentación y el ejercicio entre los elementos que deben formar parte del cuidado preventivo de músculos, tendones, huesos y articulaciones.

El papel del magnesio en la relajación muscular

Entre los nutrientes mencionados durante el programa destacó el magnesio. El especialista lo definió de forma directa: "El magnesio es el mineral de la relajación muscular".

La explicación se basa en la función que desempeñan distintos minerales durante la contracción y relajación muscular. Según Pérez León, el calcio participa en la contracción y el magnesio interviene cuando el músculo debe relajarse.

Por este motivo, señaló que mantener unos niveles adecuados de magnesio puede resultar relevante para la función neuromuscular. "El calcio se libera cuando quieres contraer el músculo y cuando quieres romper esa contracción, el que se libera es el magnesio", afirmó.

El experto incidió también en que no basta con hablar de la cantidad de magnesio ingerida, sino que hay que tener en cuenta su absorción. "El magnesio tienes que garantizar que se absorba y no solamente que se absorba, sino que entre al interior de la célula", explicó.

En este contexto, diferenció entre distintas formas de este mineral y mencionó las formulaciones en las que se combina con aminoácidos, como la glicina. También hizo referencia a otras presentaciones utilizadas en complementos alimenticios.

Contracturas, calambres y tensión muscular

Las contracturas no siempre tienen un único origen. Durante la conversación se planteó si pueden estar relacionadas con el estrés o con unos niveles insuficientes de magnesio. La respuesta fue que pueden intervenir ambos factores.

Adrián González, director de comunicación de Laboratorios Mundo Natural, explicó que el estrés puede guardar relación con la tensión acumulada en la musculatura de la espalda. "Puede ser estrés o déficit de magnesio. Pueden ser los dos", señaló.

El doctor Pérez León incidió en la importancia de que el mineral llegue al interior de las células. Según explicó, allí participa en procesos relacionados con la relajación muscular y nerviosa, además de intervenir como cofactor en procesos de producción de energía celular.

Alimentación y ejercicio para cuidar la musculatura

El cuidado del sistema osteoarticular no depende únicamente de un mineral o de un complemento. El propio doctor resumió los elementos que considera necesarios: "Una buena dieta y un buen ejercicio, pues son los ingredientes adecuados para mantener en buen estado el sistema osteoarticular".

La actividad física debe adaptarse a las condiciones y capacidades de cada persona, especialmente cuando se retoma el ejercicio después de un periodo de menor actividad. El programa puso precisamente el verano como ejemplo de una época en la que algunas personas incrementan de forma brusca su actividad física después de meses con rutinas diferentes.

La alimentación también ocupa un lugar relevante. Durante el espacio se destacó el magnesio presente en determinados alimentos, especialmente en verduras y hortalizas de hoja verde. González apuntó a la disponibilidad de nutrientes en los alimentos como uno de los motivos por los que algunas personas recurren a la suplementación, aunque esta debe ajustarse a las necesidades individuales.

Por último, el programa relacionó el estado emocional con la tensión muscular. El estrés y la ansiedad pueden acompañarse de una mayor contracción muscular, especialmente en zonas como la espalda y el cuello. De ahí la importancia de combinar actividad física, descanso y estrategias para reducir la tensión.