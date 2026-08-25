Lo que de verdad necesita tu cuerpo para rejuvenecer la piel

La piel no solo depende de los productos que se aplican sobre ella. En el programa Es Salud, Adrián González, director de Comunicación de Laboratorios Mundo Natural, destacó el papel que, según explicó, tienen algunos minerales en el mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas.

El silicio, protagonista de la conversación

González comenzó por un mineral al que, según señaló, se presta menos atención de la habitual: el silicio. Durante la conversación explicó que resulta relevante para la piel y también para sus anexos, como el cabello y las uñas.

"Un mineral que nunca hablamos de él o que casi nunca hablamos de él, no le dedicamos mucho tiempo y es muy importante y para la piel y sus anexos que son los pelos y las uñas es imprescindible, es el silicio", afirmó.

En su intervención relacionó el silicio con distintas estructuras de la piel, entre ellas las vinculadas al colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Su explicación recurrió a una comparación para describir su función: "Si tú tienes buenos niveles de silicio, todas tus estructuras del organismo es como el bambú que se dobla pero no se rompe".

También se refirió a las uñas y al cabello. Según González, "las uñas se te pueden abrir en capas y partir fácilmente" cuando no existen buenos niveles de silicio y, en el caso del cabello, diferenció entre la caída y la rotura: "Muchas veces no es que se te cae el pelo, se te parte el pelo porque pierde los buenos niveles de silicio".

El responsable de comunicación de Laboratorios Mundo Natural añadió que este mineral también se incorpora a algunos de los suplementos de la compañía. Entre los productos mencionados durante el programa figuró el Vitanano Silicio, presentado por el propio González como un suplemento.

Zinc y selenio, junto al silicio

La conversación no se limitó al silicio. Cuando Lucía Prieto preguntó por otros minerales relacionados con la piel, González señaló directamente al zinc y al selenio. "Para mí son mis ojos, uno es el zinc y el otro el selenio", explicó. A continuación relacionó ambos minerales con los mecanismos de reparación celular del organismo.

"Sin el zinc y el selenio no activas las enzimas endógenas de reparación celular", afirmó. También vinculó estos nutrientes con procesos de limpieza, depuración y reparación.

A partir de ahí, situó al silicio, al zinc y al selenio como los tres minerales principales de los que estaba hablando en relación con la piel: "Esos tres minerales son muy, pero muy importantes para que se note en la piel".

Entre los productos citados en el espacio aparecieron también Vitanano Zinc y Vitanano Selenio, aunque la conversación se centró principalmente en explicar el papel que, según el programa, tienen estos minerales.

González también relacionó estos procesos con el envejecimiento, al señalar que estos principios activos "tienen un peso muy importante en ese efecto anti-envejecimiento".

La absorción también centra el debate

Otro de los aspectos tratados fue la biodisponibilidad de los minerales. Ante la pregunta de Lucía Prieto sobre la importancia de la tecnología empleada para incorporarlos mediante suplementación, González defendió la utilización de formulaciones liposomales.

"Todos los minerales entran por la misma puerta a nuestras células", aseguró. Según su explicación, cuando se ingieren diferentes minerales pueden producirse situaciones de competencia durante su absorción.

En este punto destacó la tecnología liposomal como una forma de buscar una mayor prioridad en la incorporación del mineral. También afirmó que "a partir de los 50 años" la absorción disminuye "considerablemente", por lo que consideró relevante la tecnología utilizada en los suplementos.

También pueden encontrarse en los alimentos

La conversación recordó que estos minerales no proceden exclusivamente de los complementos alimenticios. De hecho, al final del bloque dedicado a la piel se mencionaron distintos alimentos como fuentes de silicio.

Entre ellos aparecieron el arroz integral, la cebolla, el mijo, la quinoa, el pepino, las nueces y los anacardos, además de determinadas aguas minerales.

De este modo, el programa planteó el cuidado de la piel desde una perspectiva que va más allá de la cosmética externa y puso el foco en los nutrientes que intervienen en el organismo.