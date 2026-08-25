Un estudio confirma la eficacia de la teleasistencia frente a las lesiones medulares

Un estudio internacional, liderado por investigadores de diversas instituciones académicas y sanitarias de China, ha arrojado nueva luz sobre el tratamiento de daños neurológicos severos. Publicado en la revista científica Complementary Therapies in Medicine, el trabajo concluye que las intervenciones digitales y la teleasistencia pueden mejorar significativamente la autonomía funcional, la capacidad de movimiento, el equilibrio corporal y la esfera psicológica de las personas con lesión medular, incluyendo a aquellas que padecen paraplejia.

El informe se fundamenta en una exhaustiva revisión sistemática de 26 ensayos clínicos aleatorizados. A través de este análisis, la investigación aporta lo que los autores califican de "nueva evidencia" sobre el enorme potencial que encierran estas innovaciones como complemento indispensable de los procesos de rehabilitación física y neurológica. Entre las soluciones evaluadas destacan los programas de recuperación a distancia, las plataformas de atención médica telemática, las aplicaciones móviles de seguimiento diario y otras herramientas tecnológicas diseñadas para apoyar la atención clínica tradicional de los afectados.

La labor de investigación fue desarrollada por un grupo de especialistas vinculados al Hospital Dongzhimen de la Universidad de Medicina China de Pekín, así como al Primer Hospital de la Universidad de Tsinghua y otras entidades académicas del gigante asiático. Los datos recogidos en la publicación científica confirmaron de forma rotunda que estas intervenciones telemáticas contribuyen de forma decisiva a mitigar los cuadros de dolor crónico que sufren muchos de estos pacientes.

Los resultados

Asimismo, los resultados ponen de manifiesto que la atención virtual eleva notablemente la destreza de los enfermos para desenvolverse de manera plenamente independiente en las actividades rutinarias de su vida diaria. Según explican los expertos asiáticos, los individuos que tomaron parte activa en los distintos programas informáticos obtuvieron mejores resultados en medidas de autonomía funcional que quienes recibieron exclusivamente la atención médica convencional presencial, lo que subraya la eficacia de los sistemas híbridos.

Por otro lado, los autores del documento científico detectaron "beneficios relevantes en el ámbito psicológico". A este respecto, el análisis determinó de manera concluyente que el uso de intervenciones a través de pantallas ayuda a disminuir sensiblemente los síntomas de depresión y ansiedad.