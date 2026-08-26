Alerta alimentaria por la presencia de gluten no declarado en varias salsas barbacoa y chimichurri

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha emitido una nueva alerta dirigida a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten. En concreto, las autoridades han detectado la presencia de este alérgeno no incluido en el etiquetado de varios aderezos muy consumidos.

Los productos afectados son, en primer lugar, diversas partidas de salsa barbacoa (BBQ) y chimichurri comercializadas bajo la marca Vulpi. Asimismo, el organismo público ha incluido en su advertencia sanitaria otra salsa de tipo barbacoa correspondiente a la marca Dumt's. Todos estos artículos se venden habitualmente en envases de botella de plástico.

⚠️ Exclusivamente para personas con problemas derivados de la ingesta de gluten: gluten no declarado en salsas etiquetadas "sin gluten".

📌 https://t.co/BmftOyBTky pic.twitter.com/o0NqYpDPXg — AESAN (@AESAN_gob_es) August 26, 2026

Los lotes señalados

Respecto a la marca Vulpi, la Aesan ha detallado que los lotes de salsa barbacoa que deben ser retirados de los hogares corresponden a las numeraciones L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031 y L2510221032. Todos ellos cuentan con una fecha de consumo preferente estipulada para el mes de enero del año 2027. En cuanto a la variedad chimichurri de la misma firma, los lotes señalados son los comprendidos entre el L2509160918 y el L2509160924, además del L2512111217, cuya caducidad preferente marca septiembre de 2026.

Por otra parte, la advertencia institucional también abarca a la marca Dumt's. En este caso específico, los envases afectados de salsa barbacoa llevan impresos los códigos de lote L251203B1223 y L251203B1209, con una fecha de consumo preferente establecida para marzo de 2027. Las autoridades sanitarias instan a los ciudadanos a revisar meticulosamente sus despensas para evitar cualquier ingesta accidental.

Según la información recabada por las autoridades competentes, la distribución inicial de estos artículos se ha circunscrito a Andalucía y Madrid. No obstante, la propia agencia estatal no descarta que el producto haya podido ser objeto de redistribuciones hacia otras comunidades autónomas, por lo que la alerta se mantiene a nivel nacional para maximizar la prevención.

Para garantizar la eficiencia de esta medida, los datos han sido trasladados con carácter de urgencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). Este procedimiento tiene como objetivo principal verificar la retirada inmediata de los productos afectados de todos los canales de comercialización y proteger al consumidor vulnerable.