Por qué los temidos brillos en la cara esconden un grave problema de deshidratación

La piel grasa es una de las preocupaciones más habituales cuando llega el calor, pero el exceso de sebo no siempre significa que la piel esté correctamente hidratada. De hecho, durante el verano el sudor, las altas temperaturas y los cambios en la producción de grasa pueden modificar el aspecto y las sensaciones de la piel. En el programa Es Salud de esRadio, Adrián González, director de comunicación de Laboratorios Mundo Natural, explicó cómo distinguir ambos factores y qué papel tiene el equilibrio entre agua y grasa.

Más grasa no significa más hidratación

La primera cuestión que planteó González es precisamente una de las ideas que pueden llevar a confusión al hablar de este tipo de piel. La cantidad de grasa y el nivel de hidratación no son necesariamente equivalentes.

"Si tu piel es seca, te falta grasa", explicó el experto. La razón, según detalló, es que la grasa contribuye a retener el agua en la superficie cutánea y forma parte del denominado manto hidrolipídico, relacionado con la sensación de confort de la piel.

En cambio, cuando aparece una piel con exceso de grasa, el planteamiento es diferente. "Ahora, si tu piel está grasa, entonces falta agua", afirmó González.

Esto significa que intentar eliminar continuamente la grasa sin atender a la hidratación puede no ser la única respuesta. La piel necesita mantener un determinado equilibrio para conservar su función de barrera y su confort.

El calor puede cambiar el aspecto de la piel

Durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen la sudoración y pueden hacer que la piel parezca más grasa. No todas las zonas del rostro se comportan además de la misma manera.

La conocida zona T —frente, nariz y barbilla— puede presentar mayor producción de grasa mientras que otras áreas, como los pómulos, pueden experimentar una sensación de sequedad. Por eso, el cuidado de la piel no tiene por qué ser uniforme en todo el rostro.

González apuntó que, cuando existe un exceso de grasa, puede ser interesante prestar atención al aporte de agua a la piel. "Aquí lo que tienes que estimular es mucho más todo lo que es el aporte de agua por parte de las glándulas sudoríparas", señaló.

El objetivo, dentro de su planteamiento, es favorecer un equilibrio entre ambos componentes en lugar de centrarse exclusivamente en retirar la grasa.

El ácido hialurónico, relacionado con la hidratación

El ácido hialurónico fue uno de los componentes mencionados durante el programa por su capacidad para retener agua. González lo situó entre los elementos que pueden contribuir a mantener la hidratación de la piel.

En este contexto citó Colacell Platinum, que contiene ácido hialurónico. También mencionó Hidramas, basado en ácido hialurónico de bajo peso molecular, y el sérum de Mediterráneos, que incorpora otra formulación de este compuesto.

La recomendación de estos productos apareció durante la explicación como una opción de apoyo dentro de la propuesta cosmética y nutricional de la compañía, pero el planteamiento central fue diferenciar entre grasa e hidratación.

El propio González resumió esta distinción al situar diferentes procesos en las capas de la piel: "Si es problema de grasa, es la hipodermis". Por su parte, la dermis interviene en otros aspectos relacionados con los vasos sanguíneos, el sudor y el aporte de agua.

No toda piel necesita el mismo cuidado

La piel seca y la piel grasa requieren enfoques diferentes. González explicó que, cuando existe sequedad, recomienda dentro de la propuesta de Mundo Natural el oleomega 7, elaborado a partir de espino amarillo, mientras que ante una piel grasa considera más apropiado centrarse en la hidratación y en el mantenimiento de la dermis.

La diferencia es importante porque una piel con exceso de grasa puede llevar a pensar que necesita menos hidratación. Sin embargo, la conversación incidió precisamente en que ambas cuestiones no son incompatibles.

El cuidado también pasa por observar la piel

Más allá de los productos concretos, el consejo que se desprende de la conversación es observar cómo responde la piel y diferenciar entre grasa, sudor y falta de hidratación. La presencia de brillo o de sebo no permite determinar por sí sola el estado de hidratación cutánea.

"Hay que equilibrar esa grasa, hay que llegar a un equilibrio también", señaló Lucía Prieto al cerrar la sección.

Los cambios estacionales pueden modificar temporalmente el comportamiento de la piel, pero si el exceso de grasa, la sequedad, la irritación o cualquier otra alteración se mantienen, conviene consultar con un dermatólogo para identificar su causa y establecer el tratamiento adecuado.