Por qué pierdes el apetito sexual (y no es por la edad)

La libido puede cambiar a lo largo de la vida y una disminución del deseo sexual no tiene por qué estar relacionada únicamente con la edad. Los cambios hormonales, determinadas molestias físicas y algunos factores vinculados al estado general de salud pueden influir tanto en hombres como en mujeres. En el programa Es Salud de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Laboratorios Mundo Natural, repasaron algunas de estas circunstancias.

La testosterona, uno de los factores

Uno de los aspectos abordados durante el programa fue el papel de las hormonas sexuales. La testosterona interviene en la función sexual y sus niveles pueden variar con el paso de los años, tanto en hombres como en mujeres.

En el caso masculino, el doctor Pérez León explicó que ante una disminución de la libido puede analizarse la testosterona total y la libre. Esta última, según señaló, es la que considera activa "desde el punto de vista terapéutico". La mujer también produce testosterona, por lo que sus niveles forman parte de la valoración hormonal.

"Sabemos que la libido depende mucho de la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer", afirmó el especialista.

Los cambios hormonales adquieren especial importancia durante etapas como la perimenopausia, la menopausia o la andropausia. Según González, mantener un equilibrio hormonal resulta relevante para la función sexual y reproductiva.

La sequedad puede dificultar las relaciones

Durante la menopausia pueden aparecer diferentes síntomas asociados a la modificación de los niveles hormonales. Entre ellos se encuentra la sequedad de las mucosas, una circunstancia que puede provocar molestias y terminar afectando a las relaciones sexuales. "Es algo de lo que más nos refieren a nosotros que le impide una buena función sexual y es que las mucosas se resecan", explicó González.

El experto señaló que la hidratación de las mucosas también guarda relación con el estado de la piel y defendió la importancia de cuidar estos tejidos desde el interior. En este contexto mencionó el Oleomega 7, elaborado a partir de espino amarillo, como uno de los productos de suplementación de Laboratorios Mundo Natural que se utilizan dentro de su propuesta.

También citó Dermisol al hablar del cuidado de la piel y las mucosas. Estos productos aparecen en el programa como opciones de apoyo nutricional, pero el problema de fondo, según los expertos, pasa por identificar los factores que están provocando las molestias.

El papel del zinc

La nutrición fue otro de los aspectos relacionados con la función hormonal. El zinc fue uno de los minerales destacados por Pérez León, que recordó que participa en numerosas reacciones bioquímicas del organismo.

"Sabemos que el zinc estimula la producción también de testosterona", señaló el doctor. Además, explicó que este mineral interviene en otros procesos, como el funcionamiento del sistema inmunológico y la cicatrización.

A partir de este planteamiento, González mencionó Vitanano Zinc entre las opciones de suplementación junto con Macaforce al abordar el equilibrio del sistema endocrino durante la menopausia.

Cuando aparece un problema de erección

En los hombres hay que distinguir entre la pérdida de deseo y las dificultades para conseguir o mantener una erección. Durante el programa, González relacionó estas últimas con el funcionamiento del sistema circulatorio. "Cuando hay problemas de no sostener una buena erección o problemas de erección pues es precisamente el sistema circulatorio", explicó.

Por este motivo, señaló que este tipo de alteraciones pueden servir también como una señal para prestar atención a la salud cardiovascular. Además, esto puede mejorar gracias a Potenses.

La salud prostática también puede influir. Una inflamación o una hiperplasia pueden provocar molestias y afectar a la función sexual masculina. "Por eso es muy importante también mantener una buena salud prostática", añadió González.

Una cuestión que no afecta igual a todos

La pérdida de libido puede coincidir con diferentes circunstancias y no tiene por qué aparecer de la misma manera en hombres y mujeres. Los cambios hormonales propios de determinadas etapas pueden acompañarse de síntomas físicos que terminan repercutiendo en el deseo.

Por eso, es importante observar el conjunto de factores que pueden estar interviniendo y no asumir que la disminución de la libido es una consecuencia inevitable de cumplir años.

"La salud sexual también es salud", recordó Lucía Prieto al introducir el tema. Una alteración persistente del deseo o la aparición de molestias durante las relaciones pueden ser motivos para consultar con un profesional sanitario y determinar qué está ocurriendo.