Alerta sanitaria por un defecto en unas sondas urinarias que puede causar hemorragias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha emitido una advertencia tras tener conocimiento de un fallo de fabricación en un producto médico de uso frecuente. Se trata, en concreto, de las sondas intermitentes uretrales hidrofílicas de la marca Onli, fabricadas por la compañía estadounidense Hollister Incorporated. Según la información proporcionada, estos dispositivos médicos podrían presentar una protuberancia anómala debida a un defecto de fabricación.

Estas sondas se utilizan habitualmente para facilitar el vaciado de la vejiga de forma segura en aquellos pacientes que padecen retención urinaria o que se ven incapacitados para orinar por sí mismos de forma natural. En el comunicado publicado por la agencia reguladora, se detalla que el problema radica en que los catéteres afectados "podrían presentar una protuberancia localizada aproximadamente a 2 centímetros de la vía de drenaje".

Como consecuencia directa de este abultamiento, el uso continuado o puntual de los lotes defectuosos puede acarrear complicaciones médicas indeseadas. El organismo advierte de que el defecto estructural de la sonda es susceptible de provocar "molestias, traumatismo genitourinario o hemorragia en los pacientes" que dependan de este sistema para su día a día.

🚨 Posible defecto de fabricación en la sonda intermitente uretral hidrofílica Onli ‼️ Estos productos podrían presentar una protuberancia localizada aproximadamente a 2 cm de la vía de drenaje 🔗 https://t.co/iGFfuylhLl pic.twitter.com/8VhO1djrwf — AEMPS (@AEMPSGOB) August 27, 2026

Recomendaciones

Para mitigar los riesgos, la Aemps ha establecido un protocolo con una serie de recomendaciones urgentes de actuación. Estas directrices están dirigidas a un amplio espectro de actores implicados, que abarca desde los propios pacientes y sus cuidadores en el ámbito doméstico, hasta los hospitales, profesionales sanitarios, farmacias y empresas distribuidoras en el sector clínico. El objetivo es garantizar que ninguna unidad defectuosa llegue a ser utilizada por una persona que requiera de asistencia urológica.

Por su parte, la compañía estadounidense ha emitido una nota de aviso específica dirigida a distribuidores, mayoristas, farmacias, hospitales y profesionales del ámbito de la salud. De forma paralela, ha difundido un segundo comunicado enfocado exclusivamente a los pacientes y sus cuidadores, con el fin de informar detalladamente sobre el problema detectado.