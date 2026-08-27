El uso prolongado de chanclas en verano dispara el riesgo de sufrir lesiones y fascitis plantar

El podólogo de HM Hospitales José Luis Sainz ha avisado de que el uso continuado de sandalias muy abiertas o chanclas durante la época estival puede ser perjudicial. Al ofrecer menor sujeción y protección del pie, este tipo de calzado favorece la aparición de sobrecargas y torceduras, especialmente si se emplea para caminar durante varias horas.

De este modo, calzar prendas excesivamente planas y sin el soporte adecuado para el arco plantar contribuye al desarrollo de molestias graves como la fascitis plantar. Además, al dejar la mayor parte del pie al descubierto, las chanclas incrementan notablemente la posibilidad de sufrir traumatismos directos al chocar contra bordillos, piedras u otros objetos.

A la hora de emprender largas caminatas, excursiones o cualquier actividad deportiva, los especialistas médicos recomiendan decantarse por un calzado estable y protector. Este debe estar adaptado al terreno, contar con buena amortiguación y disponer de una suela flexible pero no plana. En caso de ser necesario, se aconseja el uso de plantillas adaptadas a la fisonomía de cada paciente.

"Para caminar durante varias horas es preferible utilizar un calzado cerrado o que ofrezca una buena sujeción del talón", ha explicado Sainz. El experto aclara que las chanclas son idóneas para la playa o la piscina, pero no para hacer turismo, ya que "el pie no está adaptado a ese nivel de exigencia".

Las personas mayores o aquellos turistas que vayan a recorrer terrenos irregulares deben extremar las precauciones. En estas situaciones, el uso de elementos de apoyo adicionales, como puede ser un bastón, resulta fundamental para mantener la estabilidad y evitar caídas.

Otras recomendaciones

Por otro lado, las vacaciones suelen ir acompañadas de un aumento brusco de la actividad física. Pasar del sedentarismo invernal a realizar largas jornadas de turismo genera sobrecargas musculares y articulares crónicas. "Nuestros pies no siempre están preparados para ese incremento", apunta el facultativo de HM Hospitales.

Más allá de la salud podológica, los expertos inciden en la necesidad de cuidar la postura y la hidratación durante los largos desplazamientos veraniegos. Justo Menéndez, jefe del Servicio de Urgencias de HM Hospitales, aconseja realizar paradas cada dos horas en los viajes por carretera para estirar las piernas y reactivar la circulación.

En el caso de los vuelos de larga distancia, resulta indispensable levantarse a caminar por el pasillo periódicamente. Además, es imprescindible mantener una correcta hidratación a base de agua, dejando a un lado el consumo abusivo de bebidas azucaradas.