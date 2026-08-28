Diseñan unas nanopartículas capaces de regenerar neuronas y frenar el Alzheimer

Un nuevo estudio publicado en la revista Cell Biomaterials revela que un equipo de investigadores ha comprobado cómo el uso de nanopartículas diseñadas específicamente puede no solo regenerar las células nerviosas en organoides cerebrales humanos, sino también restaurar los circuitos neuronales y mejorar la cognición de forma significativa.

El cerebro humano en su etapa adulta tiene una capacidad muy limitada para reparar o sustituir las células que se pierden a causa de la enfermedad de Alzheimer, que constituye el tipo más común de demencia a nivel mundial. Los tratamientos actuales disponibles en la práctica clínica pueden ralentizar la progresión de la patología, pero hasta la fecha no logran revertir el deterioro cognitivo que sufren los pacientes.

"Las nuevas neuronas pueden madurar y sobrevivir", ha asegurado el autor principal del estudio, Peisheng Xu, que ejerce como profesor de farmacia en la Universidad de Carolina del Sur. El investigador detalla los logros de su trabajo y añade que también han confirmado una densidad neuronal mucho mayor en el cerebro de los animales que han sido tratados.

Un sofisticado mecanismo

El equipo dirigido por Xu estudió meticulosamente un sistema de nanogel polimérico bautizado como Nano-Eraser, el cual utiliza anticuerpos para degradar proteínas muy específicas. Los científicos emplearon este sofisticado mecanismo para lograr atravesar la barrera hematoencefálica y penetrar en los astrocitos, que son unas células de soporte con forma de estrella muy abundantes en el sistema nervioso central.

Una vez en el interior de estos elementos, el sistema desplegó sus anticuerpos para descomponer una proteína denominada PTBP1. Este proceso biológico de alta precisión provocó que los propios astrocitos mutaran y se convirtieran finalmente en conexiones nerviosas funcionales.

En comparación con otras herramientas de edición genética más conocidas en la actualidad, como puede ser el caso de la técnica Crispr, el método Nano-Eraser destaca porque no modifica el código genético original y su reprogramación celular es totalmente reversible. "Esperamos que esto sea más eficaz y también más seguro, no tenemos que preocuparnos por los posibles efectos secundarios a nivel genético", indica el propio Xu.

En una primera fase de la investigación, los expertos aplicaron este nanogel a cultivos de astrocitos humanos, así como a organoides diseñados en el laboratorio para imitar cerebros afectados por esta patología neurodegenerativa. En ambos modelos experimentales, los niveles de la proteína disminuyeron drásticamente, lo que derivó en la deseada transformación celular. Las pruebas posteriores llevadas a cabo por el equipo revelaron que estas formaciones resultantes eran plenamente funcionales.

A continuación, el equipo de expertos trató a distintos grupos de animales de laboratorio afectados por la enfermedad. Transcurridas varias semanas desde el inicio de la terapia, los especímenes recuperaron de forma notable su capacidad de anidación y lograron completar un laberinto acuático con mucha mayor eficacia que antes, lo que sugiere una mejora evidente tanto en su capacidad de aprendizaje como en su memoria espacial.

Además de las mejoras de comportamiento, los cerebros de los individuos analizados mostraron una mayor densidad en sus redes y una menor neuroinflamación, junto a una evidente reducción en la acumulación de la temida proteína beta-amiloide, que es una de las características morfológicas distintivas del daño cerebral.

"Tras solo dos inyecciones, estos ratones se volvieron más inteligentes", afirma el responsable de la investigación, que precisa: "Incluso después de una sola inyección, ya observamos que el comportamiento de estos ratones difería del de los que no recibieron tratamiento".