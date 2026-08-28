Los productos de limpieza perfumados generan nanopartículas peligrosas para los pulmones

Los compuestos aromáticos presentes en gran parte de los desinfectantes y artículos de aseo —tanto convencionales como de origen botánico— reaccionan rápidamente en el aire, lo que da lugar a la formación de nanopartículas que pueden penetrar de forma profunda en el sistema respiratorio si se inhalan.

Esta es la principal conclusión de una investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Purdue (Estados Unidos), que será presentada en el marco de una reunión de la Sociedad Estadounidense de Química. Para mitigar la exposición a esta polución invisible, los científicos aconsejan emplear opciones sin olor, encender extractores de aire y eludir los aparatos que generan ozono mientras se adecenta el hogar.

"Es importante señalar que la limpieza elimina los virus y las bacterias de las superficies, pero también puede generar contaminación invisible del aire. No hay polvo ni humo visible en el aire, pero estas partículas se están formando", ha explicado Brandon Boor, profesor adjunto de Ingeniería Civil y de Construcción.

El académico ha subrayado que este trabajo evidencia que las reacciones de ozono en interiores con fragancias de limpieza producen nanopartículas que transportan una dosis respiratoria comparable o superior a lo que se experimentaría al estar de pie junto a una carretera concurrida. Según Boor, aunque la composición difiera, el riesgo permanece. "No se ve humo, polvo ni neblina en el aire. En cambio, se piensa que el aire huele muy bien, por lo que debe estar limpio", añadió.

El interés de Boor y su colega Nusrat Jung por el impacto de los químicos en espacios cerrados cobró fuerza durante la pandemia de covid-19. Observaron que la oferta comercial suele estar muy perfumada para crear un ambiente agradable, pero Boor advirtió que el aire limpio no debería oler a frutas cítricas altamente concentradas y que, en realidad, "no debería oler a nada".

Desde hace tiempo, la química atmosférica tiene comprobado que los terpenos liberados por la flora, como el pineno, reaccionan con el ozono para fabricar nanopartículas aéreas. Aunque en la naturaleza estos niveles son bajos y su formación es paulatina, el uso de productos perfumados en recintos cerrados dispara la emisión de estos compuestos —como el limoneno, el timol o el linalool— a medida que se evaporan.

Los efectos

Para evaluar los efectos de un proceso de aseo habitual, el equipo ensayó diversos líquidos convencionales, aerosoles y toallitas en una casa modelo del campus universitario. Comprobaron que las reacciones químicas que originan nanopartículas al aire libre suceden bajo techo a un ritmo y densidad muy superiores.

Actividades cotidianas como fregar o pulverizar encimeras desencadenaron la creación de miles de millones de partículas ultrafinas, con un diámetro de hasta 30 nanómetros, un tamaño que suele pasar inadvertido para los medidores domésticos de calidad del aire.

Dado su minúsculo tamaño, estos elementos suponen un potencial riesgo para la salud humana, ya que logran depositarse en las vías respiratorias y alcanzar las profundidades pulmonares. Una vez allí, pueden favorecer la irritación y la inflamación del sistema respiratorio, o incluso infiltrarse en el torrente sanguíneo.