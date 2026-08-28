Una nueva técnica con ARN logra corregir mutaciones de miles de enfermedades raras

Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto ha dado un paso en el ámbito de la medicina al desarrollar una nueva técnica basada en el ácido ribonucleico de transferencia (ARN). Esta innovadora metodología tiene el potencial de abordar y corregir miles de dolencias de carácter raro que comparten un mismo origen o error en el código del paciente. Los resultados de este avance han sido publicados en la revista científica Science.

El trabajo, que ha estado bajo la dirección del profesor Leslie Dan y del investigador Bowen Li, vinculados al Centro Oncológico Princess Margaret, se ha centrado en las conocidas como mutaciones sin sentido. Estas alteraciones concretas introducen una señal de parada prematura en el organismo, un fallo crítico que impide que las células fabriquen de forma adecuada las estructuras fundamentales que garantizan el correcto funcionamiento del cuerpo humano.

Según han detallado los autores del estudio, aunque esta clase de fallos representa aproximadamente el 11% de los trastornos hereditarios, su impacto en la población es enorme. Se encuentra detrás de múltiples patologías severas, desde diferentes variantes de distrofias musculares hasta complejos problemas neurológicos y, de manera muy destacada, la fibrosis quística, un padecimiento crónico que afecta gravemente al sistema respiratorio y digestivo de los enfermos.

Modificar las moléculas intermediarias

Para sortear este obstáculo biomédico, los científicos tomaron la decisión de modificar las moléculas intermediarias encargadas de transportar los aminoácidos a lo largo de las células. El propósito de la intervención es que estos elementos biológicos logren ignorar la instrucción errónea del genoma. Así, se consigue que la maquinaria celular continúe su labor ininterrumpidamente hasta completar el proceso biológico y generar una molécula plenamente operativa, capaz de revertir los efectos nocivos de la mutación originaria.

A diferencia de otras aproximaciones médicas que están diseñadas en exclusiva para combatir una única dolencia específica, esta nueva herramienta destaca por su versatilidad en el ámbito de la genética. Como ha explicado el propio Bowen Li, "nuestro objetivo es desarrollar una estrategia terapéutica común que pueda abordar el mismo tipo de mutación en muchos genes y enfermedades diferentes".

Durante los ensayos preclínicos y de laboratorio enfocados en la citada fibrosis quística, los expertos constataron con éxito la restauración de aquellos compuestos biológicos que antes de la intervención quedaban truncados. Además, se descubrió que este novedoso procedimiento clínico es plenamente compatible con varios de los fármacos que ya se administran de manera habitual a los pacientes, abriendo así la puerta a tratamientos combinados de gran eficacia.