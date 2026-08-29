Así influyen los microorganismos en el envejecimiento cutáneo

El envejecimiento de la piel ha sido tradicionalmente abordado desde una perspectiva puramente estructural, centrándose en la pérdida de colágeno, elastina y la disminución de la regeneración celular. Sin embargo, un artículo publicado en la revista Science plantea un cambio de paradigma: el deterioro cutáneo es también el envejecimiento de un ecosistema complejo habitado por multitud de bacterias, hongos, virus y otros microorganismos.

Las investigadoras Sasan Jalili, del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica, y Julia Oh, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, ambas instituciones en Estados Unidos, han analizado el papel de este microbioma cutáneo. Según su investigación, con el paso del tiempo, la comunidad microbiana pierde estabilidad y se vuelve más variable. Especies tradicionalmente beneficiosas para la salud cutánea, como el Cutibacterium acnes, tienden a disminuir, dejando espacio para que otros microbios potencialmente dañinos colonicen la zona y ganen protagonismo.

Estudios previos ya habían apuntado que estas variaciones en la flora cutánea reflejan la fragilidad biológica del individuo con mayor precisión que su mera edad cronológica. No obstante, el debate científico se centra ahora en dilucidar si estos microorganismos impulsan de forma activa el envejecimiento o si, por el contrario, son simplemente un reflejo del deterioro del cuerpo humano.

Funciones de los microbios

En su análisis, las autoras han recopilado datos procedentes de estudios de cohortes en humanos, ensayos en modelos animales, cultivos celulares e incluso modelos de piel humana reconstruida en tres dimensiones. La conclusión principal es que las funciones de los microbios y los metabolitos que producen resultan mucho más informativos y relevantes que la simple composición o el catálogo de especies presentes a la hora de comprender el envejecimiento.

La evidencia científica recopilada sugiere que existe una relación bidireccional entre el envejecimiento y el microbioma. Por un lado, el paso de los años altera las condiciones del entorno cutáneo, modificando aspectos como la hidratación y los lípidos de la piel. Por otro lado, los productos generados por estos microorganismos influyen de manera decisiva en la integridad de la barrera protectora del cuerpo, así como en las respuestas inmunitarias y la reparación de los tejidos.

Mientras algunas bacterias y hongos segregan moléculas capaces de fortalecer la piel, otras interacciones pueden desencadenar y fomentar procesos de inflamación crónica.