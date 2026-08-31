El síntoma de la depresión que avisa del Alzheimer antes de perder la memoria

Un estudio científico ha revelado que la acumulación de la proteína tau en el cerebro está estrechamente vinculada con la aparición de alteraciones del estado de ánimo durante la vejez. La investigación, liderada por Teodora Markova, investigadora de la Universidad Brandeis en Estados Unidos, arroja nueva luz sobre cómo ciertos marcadores biológicos pueden anticipar problemas de salud mental antes de que se manifiesten los primeros problemas de memoria. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista científica JNeurosci.

Para llevar a cabo esta investigación, los expertos analizaron un amplio volumen de datos procedentes de la Iniciativa de Neuroimagen de la enfermedad de Alzheimer. La muestra incluyó a hombres y mujeres de edad avanzada, divididos cuidadosamente entre aquellos que presentaban déficits cognitivos evidentes —tales como problemas de atención, memoria y pensamiento— y aquellos que mantenían sus capacidades intelectuales completamente intactas. A todos ellos se les realizaron diversas exploraciones de imagen cerebral y exhaustivos cuestionarios psicológicos en múltiples visitas clínicas.

El análisis longitudinal de estos pacientes demostró que la velocidad de acumulación de esta molécula en el cerebro regula directamente la rapidez con la que aumentan los síntomas depresivos en las personas que aún no han sufrido ninguna pérdida de memoria. De hecho, los datos clínicos confirmaron que tener niveles elevados de esta proteína sirve como un predictor altamente fiable para anticipar puntuaciones más altas en las pruebas estandarizadas de depresión.

Entender los cambios de humor

Uno de los descubrimientos más llamativos del estudio fue que esta correlación no se cumple por igual en todos los grupos. Los investigadores comprobaron que la relación entre la proteína tau y la depresión precede y contribuye al problema psicológico, pero sorprendentemente, ninguna de estas observaciones se detectó en los participantes que ya padecían Alzheimer o que habían sido diagnosticados con un deterioro cognitivo leve.

Ante estos resultados, el equipo científico sostiene que los incrementos tempranos de este biomarcador durante el envejecimiento son fundamentales para entender los cambios de humor en la tercera edad. Por ello, proponen que el seguimiento clínico de las trayectorias depresivas en la población mayor podría convertirse en una herramienta muy valiosa para complementar otras pruebas médicas y evaluar con mayor precisión el riesgo real de sufrir patologías neurodegenerativas a largo plazo.

En este sentido, la autora principal del estudio subraya la necesidad de mantener la observación a lo largo de los años. "En el futuro, se podrá seguir haciendo un seguimiento de cómo evolucionan los niveles de tau y los síntomas depresivos de los participantes durante periodos de tiempo más prolongados, especialmente a medida que algunos desarrollan deterioro cognitivo o niveles de depresión más significativos desde el punto de vista clínico", asegura Teodora Markova.