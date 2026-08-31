"La gran epidemia del siglo XXI" que ya sufre el 18% de los españoles

Este lunes, en Es la Mañana de Federico, Ana Mateu Cifre ha hablado con el doctor José Antonio Sacristán acerca de la obesidad. Esta enfermedad afecta a un 18% de la población en España y a más del 50% si se añade a las personas con sobrepeso, datos que van en aumento, con estimaciones de que en el año 2030 las personas que la padezcan se lleguen a multiplicar.

Sacristán es el director del departamento médico de Lilly España, una compañía que lleva más de 150 años mejorando la salud de millones de personas y que recientemente se ha centrado en la diabetes tipo 2 y la importancia de la obesidad como la causa principal de este padecimiento.

¿Qué es la obesidad?

Según explica Sacristán, la obesidad es una enfermedad recidivante y compleja, que tiene una causa biológica, algo "muy desconocido por la población". Además, se estima que produce una disminución de la esperanza de vida de cinco años en las personas que lo padecen, llegando a los nueve cuando se trata de obesidad grave, lo que supone "un impacto enorme" en la salud de estas personas.

La forma de medirlo es muy simple. La más común es a través del índice de masa corporal, una medida que solo requiere una cinta métrica y una báscula, ya que se basa en una relación entre el peso y la altura de la persona. La obesidad se alcanzaría con un índice de masa corporal mayor de treinta, mientras que el sobrepeso sería entre veinticinco y treinta, lo cual es fácil de demostrar. Sin embargo, el doctor explica que a pesar de la simpleza del método, en la mayoría de los casos, no se mide. El problema de que no se mida es que cuando se identifica y se empieza a tratar, es tarde en muchas ocasiones, dado que ya han empezado las complicaciones.

La creencia común es que la obesidad deriva única y exclusivamente de "una falta de control o de pereza"; sin embargo, no es para nada así. Es una enfermedad muy compleja, dado que el paciente intenta perder peso, pero hay una resistencia biológica del organismo por un desequilibrio hormonal que hace que, tras ese esfuerzo enorme, después de la dieta y el ejercicio para perder algo de peso, el cuerpo lo recupere. Esa resistencia biológica es la que hace que las estrategias habituales no sean suficientes.

Un problema que irá a mayores

Por razones como esta, el doctor llega a afirmar que será "la gran epidemia del siglo XXI", como ya han confirmado también distintos especialistas. La recomendación final de Sacristán es que con la mínima sospecha del paciente acerca de la enfermedad, pregunte a sus médicos, dado que lo más importante para conseguir una recuperación a tiempo es el diagnóstico.