Investigadores españoles detectan bacterias fecales resistentes a los antibióticos en alimentos, animales y humanos

Investigadores españoles han detectado cepas de Escherichia coli (E. coli) resistentes a los antibióticos y con capacidad para causar enfermedades en distintos puntos de la llamada interfaz entre humanos, animales y medio ambiente. El hallazgo pone de manifiesto hasta qué punto estas bacterias pueden moverse entre diferentes especies y entornos y supone un nuevo motivo de preocupación ante el avance de la resistencia a los antibióticos.

El trabajo ha sido realizado por investigadores de la Universidad de La Rioja, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el grupo de investigación SaBio del CSIC y el Instituto de Salud Carlos III. Los científicos analizaron 38 cepas de E. coli obtenidas de animales salvajes, ganado, explotaciones avícolas y productos alimentarios para determinar hasta qué punto podían ser peligrosas y resistentes a los tratamientos habituales.

Entre las muestras estudiadas había heces de cigüeñas blancas y muestras de polluelos, estiércol y aire de granjas de aves, muestras nasales de cerdos y carne de pollo comercializada para el consumo.

Los investigadores encontraron en estas bacterias 47 genes relacionados con la capacidad de causar enfermedades, 13 de ellos vinculados principalmente a tipos de E. coli considerados relevantes desde el punto de vista sanitario.

Pero el hallazgo más preocupante apareció al estudiar el comportamiento de las bacterias. Algunas de las cepas analizadas eran capaces de adherirse con mayor facilidad a las células e introducirse en ellas, dos características que pueden facilitar que una bacteria provoque una infección.

Entre las cepas detectadas destacan las denominadas ExPEC, capaces de provocar infecciones fuera del aparato digestivo, y las UPEC, un tipo de E. coli especialmente relacionado con las infecciones urinarias. Los investigadores prestaron especial atención al clon ST117, considerado una variante de alto riesgo.

De las aves silvestres a los humanos

El análisis genético reveló además una estrecha relación entre algunas de las bacterias encontradas en cigüeñas y determinadas cepas de referencia procedentes de seres humanos. Para los investigadores, este resultado es una señal de que estas bacterias pueden saltar de una especie a otra y mantenerse circulando entre distintos entornos.

La conclusión es especialmente relevante porque sitúa a la fauna silvestre como algo más que una víctima accidental de estas bacterias. Los autores consideran que animales como las aves pueden actuar como reservorios, es decir, lugares donde las bacterias sobreviven y desde los que pueden propagarse a otros animales o al entorno.

El estudio también encontró una amplia variedad de plásmidos, pequeños fragmentos de ADN que pueden transportar información genética entre bacterias. Su presencia resulta importante porque algunos de estos elementos pueden llevar genes que proporcionan a las bacterias resistencia frente a los antibióticos.

Esto permite que determinadas características, como la resistencia a un medicamento, pasen de una bacteria a otra. El resultado es una mayor capacidad de adaptación y supervivencia de estos microorganismos.

El problema de las bacterias resistentes

La E. coli es una bacteria muy común que normalmente vive en el intestino de personas y animales sin causar problemas. Sin embargo, algunas de sus variantes pueden provocar enfermedades, desde problemas intestinales hasta infecciones urinarias y otras infecciones más graves.

El problema aumenta cuando estas bacterias adquieren resistencia a los antibióticos. En ese caso, medicamentos que normalmente sirven para combatir una infección pueden dejar de funcionar, complicando el tratamiento.

Los investigadores consideran que el estudio refuerza la necesidad de vigilar la resistencia a los antibióticos no sólo en los hospitales o en los pacientes humanos, sino también en las explotaciones ganaderas, los animales salvajes, los alimentos y el medio ambiente.

Es lo que se conoce como enfoque de Una Salud (One Health): una estrategia que entiende que la salud humana, la salud animal y la del medio ambiente están estrechamente relacionadas.

Los autores advierten de que E. coli es una bacteria especialmente dinámica, capaz de superar las barreras entre diferentes especies. Por ello, consideran fundamental controlar también los reservorios ambientales y de fauna silvestre para detectar a tiempo la aparición y propagación de bacterias potencialmente peligrosas y resistentes a los antibióticos.