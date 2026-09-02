Así logra el melanoma desactivar las defensas de la piel y provocar metástasis

Un equipo de investigadores de la Universidad Juntendo de Tokio ha descubierto el mecanismo por el cual el melanoma, el cáncer de piel más agresivo, consigue evadir el sistema inmunológico de los pacientes afectados. Según detalla un estudio publicado en la revista científica Cell Reports, las células cancerosas son capaces de alterar el entorno celular sano que las rodea para favorecer su propio crecimiento y garantizar así su supervivencia a largo plazo en el organismo.

El hallazgo principal se centra en la reducción drástica de la producción de la proteína antimicrobiana LL-37 en los queratinocitos, que son las células predominantes en la epidermis. Esta sustancia constituye una barrera biológica fundamental que, en condiciones normales de salud, ayudaría a contener la progresión de la enfermedad.

Los científicos encargados de la investigación describen la interacción entre el tumor y las células sanas como una carrera armamentística biológica. Para lograr su perjudicial objetivo, el melanoma libera de manera continua unas pequeñas vesículas conocidas como exosomas, que transportan microARN. Estas moléculas logran alterar las rutas de señalización habituales en el tejido sano más próximo y provocan una disminución local de las defensas del paciente.

Niveles inferiores de proteína

Al analizar detalladamente diversas muestras de tejido humano, los expertos confirmaron empíricamente que las zonas adyacentes a la lesión presentaban niveles muy inferiores de esta proteína en comparación con las áreas más alejadas del tumor.

Más allá de su función biológica original orientada a la lucha contra las infecciones, el trabajo académico subraya que la LL-37 posee una actividad antitumoral sumamente significativa. De hecho, los ensayos de laboratorio demostraron que unas concentraciones elevadas de esta molécula frenan la capacidad de desplazamiento de las células malignas y reducen drásticamente la formación de metástasis.