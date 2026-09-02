El 16% de los atletas de crossfit sufre riesgo de trastornos alimentarios y dismorfia

El auge de las disciplinas de alta intensidad ha traído consigo numerosos beneficios físicos, pero también ha destapado vulnerabilidades psicológicas entre sus practicantes. Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, ha revelado que el 16 por ciento de los deportistas que practican crossfit se enfrenta a un evidente riesgo de insatisfacción corporal y a diversos problemas relacionados con la alimentación.

Este exhaustivo trabajo académico ha sido publicado recientemente en las páginas de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, una revista científica coeditada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid junto a su Fundación. La investigación profundiza en los problemas de salud mental que se vinculan a la exigencia extrema de este deporte. De manera específica, los expertos ponen el foco de atención en la aparición de la dismorfia corporal y en el desarrollo de graves trastornos de la conducta alimentaria, haciendo especial hincapié en patologías como la anorexia y la bulimia.

Bajo el título 'Trastornos de la conducta alimentaria y dismorfia muscular en atletas de CrossFit mexicanos', el documento científico advierte sobre los peligros inherentes a la cultura del esfuerzo estético. Tal y como han indicado desde la corporación colegial madrileña, esta investigación "pone de manifiesto los riesgos para la salud mental de la búsqueda de un supuesto cuerpo perfecto". A pesar de que la sintomatología estricta de la anorexia se detectó en un 1,6 por ciento de la muestra analizada, los datos arrojan una correlación innegable entre el rechazo a la propia imagen y la presencia de alteraciones psicológicas.

La investigación también ha arrojado luz sobre las notables diferencias por sexo frente a este fenómeno clínico. Las estadísticas evidencian que las mujeres registran unos niveles notablemente superiores de insatisfacción anatómica y de obsesión por adelgazar en comparación con los varones, mientras que los índices de dismorfia muscular se mantienen en unos rangos prácticamente idénticos para ambos grupos. Para alcanzar estas sólidas conclusiones, el equipo investigador se basó en una muestra de 62 atletas mexicanos, a los que se les aplicaron rigurosas pruebas psicométricas de validación internacional, como el test 'EAT-40' y el cuestionario 'BSQ'.

El propósito fundamental de estas evaluaciones ha sido medir de forma objetiva las actitudes de los participantes ante la comida, la percepción de su imagen frente al espejo y el grado de fijación por el entrenamiento diario. A la vista de los resultados, los portavoces de la entidad colegial han manifestado que los aficionados a estas rutinas extremas pueden constituir una población de riesgo. Por consiguiente, los autores del estudio subrayan la necesidad imperiosa de instruir a los preparadores deportivos para identificar las señales de alarma a tiempo, evitando que los planes de acondicionamiento físico acaben perjudicando el equilibrio mental de los usuarios.