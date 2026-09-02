Los 3 suplementos que no pueden faltar tras las vacaciones

El cambio en los horarios de sueño y de comidas, asumir de nuevo las responsabilidades o las cargas de trabajo y las rutinas infinitas son aspectos que pueden hacer que las pilas –que hemos cargado durante las vacaciones– se queden sin reservas en las primeras semanas de actividad.

Son muchos los expertos que aportan consejos para que la vuelta al trabajo y a la rutina sea más llevadera. Desde incluir poco a poco las obligaciones extralaborales, como el gimnasio, a proponer que los retos que uno quiere conseguir a la vuelta sean asequibles para no perder la motivación a la primera de cambio.

El cuerpo, que ha descansado, también puede ser un obstáculo si no sabemos cómo ayudarle a cambiar el ritmo, la energía y las cargas. Para ello, la alimentación y el reparto de las comidas son fundamentales; de hecho, son la gasolina que permitirá el rendimiento de la máquina. En este sentido, volver a confiar en una dieta variada, en donde el desayuno tenga especial protagonismo y la cena, de menor carga calórica, se aleje de la hora de irse a dormir, son claves para reorganizar la alimentación que seguro habrá estado más desorganizada durante el descanso estival.

Si además diseñamos un plan de suplementación, podremos retener y mantener en el tiempo la energía que hemos recargado durante las vacaciones. Por ello, son tres las claves que deberíamos incluir.

El primero de los pilares que recomiendan los expertos es la flora intestinal. Los cambios de horario y alimentación, incluso de aguas, suelen afectar a la inflamación, los problemas digestivos y, con ello, tanto al sistema nervioso como al inmunitario. Para poder reordenar este aspecto, pilar fundamental del bienestar general, es muy recomendable incluir en nuestra dieta un simbiótico que ayude a volver al equilibrio. En este caso, será mucho más efectivo un simbiótico, que contiene las cepas bacterianas y sus alimentos, que solo un prebiótico al uso.

Simbioline Megaflora de MundoNatural cumple con todas las necesidades en este sentido y se ha convertido en uno de los suplementos más efectivos y eficaces a la hora de combatir la inflamación y los desarreglos intestinales.

El segundo de los pilares, el sueño. Las largas noches de verano e incluso las siestas pueden desajustar los relojes biológicos o ciclos circadianos que regulan todo el metabolismo del organismo. Por eso, y hasta que los relojes vuelvan a alinearse permitiendo a los neurotransmisores su lugar y su franja horaria, podemos ayudarnos de Calm Plus Melatonina de MundoNatural, que no solo nos aporta la melatonina más potente del mercado por su biodisponibilidad, al estar liposomada, sino que además ayuda a nuestro organismo a la segregación natural y ordenada de los neurotransmisores.

Por último, para afinar en la vuelta a la rutina, un extra de energía no le viene mal a nadie. Si bien durante las vacaciones cargamos pilas, a la vuelta la pereza y la apatía pueden hacer mella en el arranque. Por ello, darle un extra a nuestras mitocondrias, las centrales energéticas de nuestro organismo, puede marcar la diferencia de cómo vivamos el resto del año laboral. Q10 plus de MundoNatural nos ofrece una fórmula revolucionaria que marca un antes y un después en cómo se entiende la función de la mitocondria en nuestro organismo y su influencia, no solo a nivel energético sino en relación al bienestar y protección de todas las estructuras de nuestro organismo, ya que en todas las células se precisa de este combustible que es la Q10.

Trazando esta estrategia no solo podremos marcar la diferencia con respecto a otros años, sino que además estaremos preparando nuestro organismo para el otoño, una de las estaciones más exigentes para nuestro bienestar físico y mental.

En parafarmaciamundonatural.es podemos encontrar muchos otros consejos y herramientas para responder a los desafíos nutricionales de nuestro organismo.