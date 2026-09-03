El snack que cuida tu vista y te puedes permitir

En una sociedad cada vez más expuesta a las pantallas y a la luz artificial, cuidar la vista se ha convertido en una prioridad. Aunque solemos asociar la salud ocular con el uso de gafas o revisiones periódicas, los expertos recuerdan que la cocina es nuestra primera línea de defensa.

La retina es un tejido con una actividad metabólica extraordinariamente elevada. Esta característica la vuelve especialmente sensible y vulnerable a la falta de nutrientes esenciales. Para protegerla frente al paso del tiempo, el secreto está en incorporar a la dieta dosis equilibradas de vitaminas, minerales y ácidos grasos. Un gesto tan sencillo como consumir un puñado diario de frutos secos puede marcar la diferencia a largo plazo. Eso sí, los especialistas advierten: deben tomarse siempre en su versión más natural (crudos o tostados), evitando por completo las opciones fritas, saladas o azucaradas, y controlando las cantidades debido a su alto aporte calórico.

Una fuente de nutrientes

No todos los frutos secos aportan lo mismo. Diversificar su consumo permite crear un escudo protector completo para las diferentes estructuras del ojo:

Nueces contra el ojo seco : Son las reinas del omega-3, un ácido graso esencial indispensable para la retina. Además, el omega-3 mejora la calidad de la película lagrimal, lo que ayuda a mantener la superficie del ojo hidratada y alivia la molesta sensación de sequedad ocular.



: Son las reinas del omega-3, un ácido graso esencial indispensable para la retina. Además, el mejora la calidad de la película lagrimal, lo que ayuda a mantener la superficie del ojo hidratada y alivia la molesta sensación de sequedad ocular. Almendras y su escudo antioxidante : Destacan por su alto contenido en vitamina E y magnesio . La vitamina E actúa como un potente antioxidante celular, retrasando el envejecimiento de los tejidos oculares.



: Destacan por su alto contenido en . La vitamina E actúa como un potente antioxidante celular, retrasando el envejecimiento de los tejidos oculares. Pistachos para frenar la luz azul: Contienen luteína y zeaxantina, dos carotenoides que forman parte del pigmento macular. Estos compuestos funcionan como unas "gafas de sol internas", protegiendo la retina del estrés oxidativo y del impacto de la luz.

Avellanas para una mejor circulación : Su combinación de vitamina E y magnesio es clave. El magnesio favorece una correcta circulación sanguínea en la zona ocular, algo vital si se tiene en cuenta que la falta de este mineral puede provocar daños en los tejidos.



: Su combinación de vitamina E y es clave. El magnesio favorece una correcta circulación sanguínea en la zona ocular, algo vital si se tiene en cuenta que la falta de este mineral puede provocar daños en los tejidos. Anacardos para el cristalino: Aportan vitamina E y minerales antioxidantes que protegen las células y contribuyen directamente al mantenimiento de estructuras tan importantes como el cristalino y la conjuntiva.

En definitiva, proteger la vista es una carrera de fondo. De la misma manera que protegemos nuestra piel del sol, alimentar nuestros ojos con los nutrientes adecuados es una inversión de futuro para mantener una mirada nítida y saludable. Hoy día existen suplementos que combinan todos estos nutrientes para reforzar la alimentación o cubrir las posibles carencias nutricionales.

Visión Plus, de Mundo Natural, es uno de los suplementos no solo más completos, sino que garantiza la absorción de los nutrientes más específicos para los ojos. Destaca su gran poder antioxidante ya que ayuda a neutralizar los radicales libres que dañan las estructuras oculares como la córnea, el cristalino y la retina. Además, su alto contenido en zinc contribuye a la mejora de la visión nocturna y la agudeza visual. Podemos encontrar Vision Plus y muchas otras herramientas de suplementación para nuestra salud en www.parafarmaciamundonatural.es