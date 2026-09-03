La alerta de los médicos: el estrés de la vuelta al trabajo eleva el riesgo cardiovascular

El cardiólogo y director general de la Fundación EPIC, José Ramón Rumoroso, ha lanzado una advertencia de cara al final del periodo estival. Según el especialista, el cambio de ritmo brusco al finalizar los días de descanso y reincorporarse a la actividad laboral genera unas condiciones de estrés que, de mantenerse en el tiempo, pueden perjudicar gravemente la salud cardiovascular.

El experto ha señalado que la clave de esta amenaza no reside en la ocupación en sí misma, sino en la falta de transición. "El problema no es trabajar, sino el cambio brusco: en verano bajamos revoluciones y, al volver, pretendemos pasar de cero a 100 en cuestión de días", ha asegurado. Por ello, aboga por llevar a cabo una adaptación progresiva a la rutina, en la que se mantengan hábitos positivos relacionados con el sueño, la alimentación o el ejercicio físico.

Tal y como ha detallado el facultativo, el estrés crónico está estrechamente relacionado con problemas de hipertensión y con un mayor riesgo cardiovascular. No obstante, ha precisado que el vínculo entre el desgaste psicológico y las afecciones coronarias es de una gran complejidad y no debe interpretarse como una asociación directa de causa y efecto en todos los individuos.

En este sentido, Rumoroso ha indicado que síntomas como el insomnio persistente, la irritabilidad, las dificultades de concentración o el agotamiento mental son señales claras de una sobrecarga de tensión. Sin embargo, ha hecho especial hincapié en que existen otros signos de alarma que requieren obligatoriamente la consulta con un médico, sobre todo si se repiten en el tiempo, aparecen en estado de reposo o interfieren con las tareas diarias.

"Palpitaciones frecuentes, opresión o dolor en el pecho, falta de aire, cansancio desproporcionado, dolores de cabeza persistentes o cifras de tensión arterial elevadas y mantenidas no deberían despacharse simplemente como 'cosas del estrés'", ha aseverado el doctor.

Las recomendaciones

Para mitigar estos riesgos, desde la Fundación EPIC han elaborado una serie de recomendaciones prácticas para lograr una reincorporación más llevadera. En primer lugar, aconsejan recuperar los horarios regulares de sueño antes de volver a la oficina y evitar la exposición a pantallas inmediatamente antes de acostarse.

"Dormir mal de forma continuada puede favorecer un peor control de la presión arterial, alterar el metabolismo y aumentar la sensación de estrés del día siguiente", ha precisado Rumoroso, advirtiendo de que, cuando falla el descanso, resulta mucho más complicado sostener el resto de las costumbres saludables.

Asimismo, los cardiólogos inciden en la trascendencia de romper con el sedentarismo durante la propia jornada laboral. Recomiendan levantarse de forma periódica, caminar al atender llamadas telefónicas o utilizar las escaleras en lugar del ascensor. "Pasar ocho o 10 horas sentado tiene un impacto propio, aunque después hagamos algo de ejercicio. El error es pensar que todo se compensa", ha explicado el director de la institución. En su opinión, pretender recuperar el fin de semana las horas de sueño perdidas o confiar en que media hora de gimnasio solucione una rutina inactiva constituye una estrategia equivocada.