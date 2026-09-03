La Fundación Jiménez Díaz es el hospital público con mejor experiencia de paciente de España, según Anpass

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (Anpass) ha analizado la experiencia de los pacientes de los grandes centros hospitalarios de referencia de cada comunidad autónoma a partir de la valoración de los propios usuarios. El resultado sitúa a la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) en cabeza, con una nota de 8,2 sobre 10.

La Fundación Jiménez Díaz encabeza la clasificación nacional muy por delante del resto y es el único centro que rebasa el 8 (8,2). Tras ella, apenas cuatro hospitales alcanzan el tramo de excelencia y el grupo de cabeza se agrupa en un margen muy estrecho, en torno al 7: el Clínico de Santiago (CHUS), el Santa Creu i Sant Pau, el Vall d'Hebron y el Hospital de Cruces.

La Comunidad de Madrid es la más presente en la zona alta: coloca cuatro hospitales entre los diez primeros (Fundación Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro y La Paz). Completan el top 10 referentes de Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra y Cantabria, en una fotografía territorialmente diversa.

"Que un solo hospital supere el 8 nos dice que aún queda mucho camino para poner al paciente en el centro, también y, sobre todo, en los grandes hospitales. La valoración de los ciudadanos no es un capricho: refleja cómo se les trata, cómo se les informa, cómo se les acompaña y cuánto se les hace esperar. Pedimos que esa voz se escuche y se convierta en palanca de mejora, no en una anécdota", indicó Mercedes López, presidenta de Anpass.

Navarra y Madrid, a la cabeza

Anpass ha agregado también los resultados por comunidad autónoma, combinando la reputación de sus hospitales de alta complejidad (media ponderada por el número de reseñas y ajustada según cuántos centros aporta cada comunidad). Navarra y Madrid encabezan la clasificación, seguidas de Cantabria, País Vasco, Cataluña y Galicia.

Para elaborar el ranking, Anpass parte de las valoraciones que los propios pacientes comparten públicamente ponderadas por su volumen sobre un total de 59 hospitales de alta complejidad a nivel nacional.

El resultado se expresa como una nota de 0 a 10. El estudio se limita a los grandes hospitales de alta complejidad de cada comunidad, dejando fuera los centros pequeños o de otra naturaleza, para comparar solo entre iguales. El indicador refleja la experiencia percibida por los pacientes, no la calidad clínica, que depende de otros factores.