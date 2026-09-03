La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) se ha convertido en la técnica de fecundación predominante en los laboratorios de reproducción asistida. A diferencia de la fecundación in vitro convencional, en la que el espermatozoide fecunda al ovocito de forma espontánea en un medio de cultivo, la ICSI implica la introducción directa del espermatozoide seleccionado en el interior del ovocito maduro mediante micromanipulación.

Esta diferencia técnica se traduce en una mayor tasa de fecundación, lo que explica que, actualmente, "el 88% de los ciclos realizados en España recurran a esta modalidad", según los datos del Registro Nacional publicados por la Sociedad Española de Fertilidad.

Sin embargo, la extensión de su uso no implica que ICSI sea siempre la opción más adecuada. "La decisión de utilizar un método u otro de fecundación no depende de un único parámetro, sino de una evaluación integral tanto de la calidad seminal como de los antecedentes reproductivos de la pareja", señaló el director del Laboratorio de Andrología de IVI Murcia, el doctor Juan Carlos Martínez Soto.

En su criterio clínico, los casos que aconsejan la elección de ICSI son la oligozoospermia severa con concentración espermática inferior a cinco millones por mililitro, la astenozoospermia severa, la teratozoospermia severa con porcentaje de formas normales inferior al 4%, o el uso de espermatozoides obtenidos mediante extracción quirúrgica testicular.

También, los antecedentes de fallo de fecundación o tasa muy baja en ciclos previos de FIV convencional, y la realización de diagnóstico genético preimplantacional de tipo monogénico (PGT-M).

"En todos los casos, la elección de la técnica debe realizarse tras un estudio individualizado de las características de cada paciente", concluyó este especialista.

Personalización del tratamiento

Uno de los biomarcadores con mayor presencia creciente en el estudio de la infertilidad masculina es la fragmentación del ADN espermático. Su evaluación rutinaria no está recomendada por las principales guías clínicas, pero su relevancia diagnóstica avanza.

"Niveles elevados de fragmentación del ADN espermático se han asociado a menor probabilidad de embarazo, peor desarrollo embrionario y mayor tasa de aborto", explicó Martínez Soto.

No obstante, este hallazgo no determina por sí solo la elección entre ICSI y FIV convencional. En estos casos, el laboratorio de andrología de IVI Murcia recomienda "incorporar métodos avanzados de selección espermática previa a la fecundación, como la microfluídica o la técnica MACS, antes de decidir la estrategia de fecundación más adecuada para cada paciente".

La fragmentación del ADN espermático constituye, por tanto, un factor más dentro de la evaluación global de la fertilidad masculina. Tanto la ICSI como la FIV convencional "son técnicas consolidadas y respaldadas por la evidencia científica, con indicaciones específicas según las características clínicas y reproductivas de cada caso". "No se trata de que una técnica sea mejor que otra, sino de identificar cuál es la opción más adecuada para cada paciente y maximizar así sus posibilidades de éxito", concluyó Martínez Soto.

IVI RMA Global

IVI se creó en el año 1990, como la primera institución médica en España especializada íntegramente en Reproducción Humana. Desde entonces ha ayudado a nacer a más de 250.000 niños gracias "a la constante innovación y realización de los más novedosos tratamientos de reproducción asistida", indicaron fuentes de la propia entidad.

"Se trata de uno de los centros europeos con las mejores tasas de embarazo; de hecho, la mayoría de las parejas que consultan a IVI por problemas de infertilidad consiguen su objetivo", añadieron. Además, cuenta con un equipo de más de 2.500 profesionales "entre los que se encuentran los mejores especialistas en reproducción asistida del mundo".

IVI forma parte del grupo IVI RMA Global, presente en 15 países. Además de en España cuenta con clínicas en Portugal, Italia, República Checa, los países nórdicos, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Panamá, Brasil y Chile.