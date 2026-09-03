Ni lentillas ni gafas pequeñas: así debes proteger tus ojos del sol

El jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid, el doctor Emilio Dorronzoro, ha expuesto una serie de medidas fundamentales para blindar la salud de los ojos frente a la alta exposición al sol. Una de las precauciones más destacadas es el uso de gafas que cubran adecuadamente el contorno ocular para frenar el impacto directo de los rayos ultravioleta.

Tal y como advierte el especialista, el peligro de esta radiación radica en que "no se nota como una quemadura en el momento exacto de la exposición". Sin embargo, las consecuencias a corto y largo plazo pueden ser severas. La incidencia continua de luz solar sin protección adecuada es capaz de irritar la superficie del ojo y desencadenar patologías agudas como la queratitis actínica, que el experto describe como "una especie de quemadura de la córnea". Asimismo, la falta de cuidado está vinculada a la aparición de complicaciones acumulativas que afectan directamente al cristalino o a la conjuntiva.

Utilizar ópticas envolventes

Ante este escenario clínico, Dorronzoro enfatiza que "la prevención debe empezar antes de que aparezca la molestia". El facultativo hace hincapié en la necesidad de utilizar ópticas envolventes o de un tamaño lo suficientemente amplio. Este tipo de monturas resulta esencial porque reduce de forma notable la entrada lateral de luminosidad, un factor de riesgo considerable cuando se frecuentan espacios como la playa, la piscina, la montaña o cuando se practican actividades deportivas a la intemperie.

No cualquier lente oscura sirve para garantizar la seguridad del globo ocular. El oftalmólogo subraya la importancia de elegir productos que cuenten con protección UV certificada. El usuario debe cerciorarse de que el etiquetado indique un bloqueo del 100 por cien frente a las emisiones UVA y UVB, o bien que dispongan del filtro UV400. Como medidas complementarias, el doctor sugiere el uso de sombreros o gorras de ala ancha y pide no relajar las precauciones durante los días nublados, ya que los rayos perjudiciales siguen filtrándose pese a la sensación de menor claridad. También desaconseja utilizar únicamente lentillas como barrera frente al sol.

Hay que tener presente que el peligro no proviene exclusivamente del impacto directo. "La radiación no llega solo cuando se mira directamente hacia el sol", recuerda el experto. El efecto rebote sobre superficies reflectantes como el agua, la arena o el asfalto multiplica la exposición incluso al realizar tareas cotidianas como caminar o conducir.