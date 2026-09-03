Sanidad retira varios lotes de un enjuague bucal infantil por la presencia de una bacteria

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado retirar del mercado varios lotes del enjuague bucal FluorKin infantil fresa tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia, según informa EFE.

La medida afecta a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06. Estos tres últimos corresponden a packs 2×1. Además de ordenar su retirada, la AEMPS ha prohibido la venta de los productos afectados.

Riesgo de infecciones

El organismo sanitario ha advertido de los posibles riesgos asociados a la bacteria encontrada en el cosmético. Según recoge su comunicado, "la bacteria puede provocar infecciones, especialmente en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado".

El enjuague bucal ha sido fabricado por Laboratorio Boniquet S.A., mientras que Laboratorios Kin S.A. es la compañía responsable de su comercialización y la que aparece identificada como tal en el etiquetado del envase.