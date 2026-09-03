Un estudio desmonta la utilidad de las fajas lumbares para aliviar el dolor de espalda crónico

Una revisión de la organización Cochrane, llevada a cabo por expertos de la Universidad Humanitas de Milán y la Universidad de Milán, ha concluido que la evidencia científica que respalda el uso de soportes para tratar las molestias continuadas en la zona baja de la espalda es de una calidad sumamente baja.

Estos elementos, comúnmente conocidos como fajas o cinturones lumbares, son herramientas de bajo coste diseñadas para estabilizar la columna vertebral. Su uso está ampliamente extendido a nivel global para mitigar el dolor lumbar crónico. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores analizaron los resultados de ocho ensayos controlados aleatorios en los que participaron algo más de 500 adultos con edades comprendidas entre los 25 y los 78 años.

En la mayoría de las comparaciones realizadas, los cinturones mostraron escaso o nulo beneficio para los pacientes, o bien arrojaron unos resultados muy inciertos. La única excepción notable fue una pequeña reducción del malestar a corto plazo cuando el uso del dispositivo se combinó con fármacos como el ibuprofeno. Ante estos datos, los autores mantienen la cautela debido a la falta de precisión de los ensayos revisados. Además, aunque no se documentaron efectos secundarios, los científicos creen que esto se debe más a deficiencias en el registro de los datos empíricos que a una verdadera ausencia de riesgos.

La doctora Chiara Arienti, autora principal del estudio en la Universidad Humanitas, subraya la paradoja de esta situación en el entorno médico. "Los soportes lumbares se utilizan ampliamente en la práctica clínica a pesar de que prácticamente no sabemos nada sobre su eficacia", señala la investigadora. A esto añade que, ante la enorme escasez de datos sólidos, todavía no existe "suficiente evidencia para hacer recomendaciones generales a favor o en contra de su uso".

Las diferencias

Otro de los aspectos más reveladores de la revisión es la distribución geográfica de las investigaciones. La gran mayoría de los ensayos clínicos analizados se realizaron en países de rentas bajas y medias. Los expertos italianos sugieren que este patrón refleja una profunda desigualdad en el acceso a la atención médica. En las naciones más ricas, las guías clínicas apuestan preferentemente por intervenciones activas –como la fisioterapia, el ejercicio y el abordaje psicológico–, mientras que en entornos con menos recursos sanitarios, los dispositivos pasivos como las fajas son a menudo la única opción viable.

El profesor Stefano Negrini, de la Universidad de Milán, reflexiona sobre esta brecha sanitaria y económica. "Resulta llamativo que la mayor parte de la investigación sobre soportes lumbares provenga de zonas donde el acceso a tratamientos activos es más difícil", advierte el académico. Negrini recuerda que las terapias basadas en el ejercicio funcionan, pero "pueden ser muy costosas porque requieren la intervención de profesionales de la rehabilitación".