Un investigador español estudiará las enfermedades raras creando un atlas de mutaciones genéticas

El científico Antoni Beltran, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Biomedicina de Valencia, ha sido galardonado con una prestigiosa Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) para estudiar el origen de las enfermedades raras.

A través del proyecto rareDMS, el experto analizará a gran escala cómo las diferentes mutaciones genéticas desestabilizan las proteínas humanas. Se trata de un proceso fundamental para comprender cómo se generan estas complejas patologías en el organismo.

Dotada con 1,5 millones de euros, la investigación tiene como principal objetivo la creación de un atlas de mutaciones de acceso abierto y gratuito. Esta gran base de datos, en combinación con herramientas de inteligencia artificial, permitirá predecir el papel exacto de las proteínas en el desarrollo de la enfermedad y anticipar su posible respuesta a los tratamientos farmacológicos.

Tal y como explican desde la institución, el genoma humano funciona como un manual de instrucciones para fabricar las proteínas que operan en nuestras células. Cuando una mutación altera este código, algunas proteínas se pliegan de forma incorrecta y se vuelven inestables. Al detectar esta anomalía, los sistemas de control celular las eliminan, lo que contribuye directamente a la aparición de múltiples enfermedades genéticas.

Para desentrañar este complejo mecanismo, el proyecto rareDMS empleará una innovadora tecnología que permite medir en el laboratorio el efecto de cientos de miles de alteraciones simultáneamente, en lugar de hacerlo una por una. Con esta información masiva, el equipo construirá mapas detallados que revelarán qué mutaciones afectan a la estabilidad de cientos de proteínas humanas.

Aunque estas dolencias son poco frecuentes a nivel individual, en conjunto afectan a más de 400 millones de personas en el mundo, de las cuales el 80 % tiene un origen genético. La creciente incorporación de la secuenciación del genoma a la práctica clínica revela numerosas variantes genéticas cuyo efecto real todavía es un misterio.

"En muchos casos, no es posible determinar si son inofensivas o si están relacionadas con la enfermedad, lo que deja a pacientes y familias en una situación de incertidumbre diagnóstica", ha detallado Antoni Beltran. En este sentido, los atlas generados servirán como herramienta de referencia para interpretar dichas variantes en los hospitales.

El investigador destaca la importancia de abordar el problema desde una perspectiva global. "Las enfermedades raras son poco frecuentes por separado, pero juntas afectan a cientos de millones de personas", ha recordado el experto, por lo que resulta fundamental establecer "un marco común para atacar su origen molecular de forma colectiva".

Los datos abiertos que genere rareDMS también impulsarán la mejora de modelos de inteligencia artificial capaces de predecir cómo una mutación alterará la estabilidad celular basándose únicamente en la secuencia de la proteína. A largo plazo, esto podría sentar las bases para el desarrollo de fármacos dirigidos a estabilizar proteínas específicas.

La actual iniciativa da continuidad al trabajo previo de Beltran en levaduras, donde analizó más de 500.000 mutaciones. Ahora, el experto trasladará sus experimentos directamente a células humanas, un entorno mucho más cercano a la realidad clínica de los pacientes.

Junto a Antoni Beltran, otros tres proyectos del CSIC han sido seleccionados en esta convocatoria de las Starting Grant, lo que consolida al organismo por segundo año consecutivo como la institución española que más talento joven retiene y atrae bajo el paraguas europeo.