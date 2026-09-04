Adelantar la inmunoterapia a la cirugía frena el tumor cerebral más letal

Un estudio internacional ha demostrado que administrar inmunoterapia celular antes de la cirugía para extirpar un glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más letales, puede ser significativamente más eficaz que hacerlo después de la intervención quirúrgica.

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad de Ginebra y los Hospitales Universitarios de Ginebra en Suiza, abre una nueva vía en el tratamiento oncológico. Los resultados han sido publicados en la revista científica Nature Communications, revelando un control duradero del tumor sin precedentes en modelos animales.

Históricamente, las terapias con células CAR-T se han administrado tras el paso por el quirófano. Estos tratamientos de vanguardia consisten en extraer las propias células inmunitarias del paciente para modificarlas en el laboratorio, dotándolas de la capacidad de reconocer, atacar y eliminar selectivamente las células tumorales. Hasta la fecha, los ensayos clínicos centrados en el glioblastoma consideraban la operación como la primera y principal intervención terapéutica, relegando la inmunoterapia a una fase posterior.

El cambio de paradigma propuesto por los científicos suizos parte de una observación fundamental sobre el impacto de la incisión. "Sin embargo, la propia cirugía no es un proceso neutro, ni para el sistema inmunitario ni para el microambiente tumoral, que tratará de defender al tumor frente a esta agresión", ha explicado Denis Migliorini, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y director de la investigación. El equipo se propuso averiguar si adelantar el tratamiento lograba neutralizar la inmunosupresión inducida por la herida.

Mecanismo de reparación tisular

Mediante el uso de modelos de ratón que replican con gran exactitud la enfermedad humana, los investigadores descubrieron que el propio mecanismo de reparación tisular tras la operación protege al cáncer. Martin Pédard, investigador del equipo, ha señalado que este proceso desencadena una sobreexpresión de la proteína TREM2. Esta molécula actúa como un marcador de los macrófagos que frenan la respuesta inmunitaria antitumoral. En consecuencia, la herida quirúrgica provoca una respuesta masiva que neutraliza a las defensas encargadas de combatir la enfermedad.

Para revertir este entorno, los científicos desarrollaron células CAR-T dirigidas específicamente contra esta proteína y las introdujeron en la cavidad quirúrgica durante la operación. Al combinarlas con otras células modificadas para atacar directamente al tumor a través del marcador GD2, consiguieron bloquear a los macrófagos perjudiciales. La administración previa a la cirugía permitió que las defensas conservaran su capacidad de ataque intacta, prolongando significativamente la supervivencia de los animales.