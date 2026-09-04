Cinco recomendaciones para vencer el cansancio y el 'jet lag social' tras el verano

Septiembre trae consigo la vuelta a la oficina, al colegio y a las rutinas. Después de varias semanas acostándonos y levantándonos más tarde, el regreso repentino a los horarios laborales puede provocar un desajuste entre nuestro reloj biológico y las exigencias del día a día.

Este fenómeno, conocido como jet lag social, puede traducirse en somnolencia, cansancio, irritabilidad, problemas de concentración y menor rendimiento durante los primeros días de vuelta.

Para hacer la transición más llevadera, los expertos recomiendan no esperar a la noche anterior y preparar el organismo de forma progresiva.

Trucos para evitar ese cansancio

Adelanta los horarios poco a poco: La clave es evitar cambios bruscos. Tres o cuatro días antes de volver al trabajo conviene adelantar progresivamente la hora de acostarse y levantarse, entre 20 y 30 minutos cada día. Mantén una hora estable para levantarte: La hora de despertarse es una de las señales más importantes para reajustar el reloj interno. Aunque resulte tentador aprovechar el último día de vacaciones para dormir hasta tarde, hacerlo puede dificultar conciliar el sueño esa misma noche. Busca luz natural por la mañana: El sueño empieza mucho antes de meterse en la cama. Exponerse a la luz natural durante las primeras horas del día, por ejemplo saliendo a caminar, ayuda al cerebro a sincronizar los ritmos circadianos. Por la noche conviene hacer lo contrario: reducir la intensidad de la iluminación y limitar el uso de pantallas y actividades que mantengan la mente demasiado activa. Recupera las rutinas durante todo el día: Las comidas, la actividad física y los horarios también actúan como señales para el organismo. Adelantar progresivamente la cena, mantener cierta regularidad en las comidas y realizar ejercicio durante el día puede facilitar la transición. No intentes recuperar el sueño de golpe: Uno de los errores más habituales es acostarse dos o tres horas antes de lo habitual con la intención de obligarse a dormir. Si el cuerpo todavía no tiene sueño, es probable que aparezca frustración y que el descanso sea más difícil.

Los especialistas insisten en que el objetivo no es forzar el sueño, sino enviar al organismo señales repetidas de que ha llegado el momento de descansar.

Una práctica sencilla puede ser dedicar unos minutos al final de la tarde a una respiración lenta y cómoda, con una exhalación ligeramente más larga que la inhalación, para favorecer la transición desde la activación hacia la calma.

La vuelta a la rutina no tiene por qué convertirse en una batalla contra el despertador. Ajustar los horarios de forma progresiva, aprovechar la luz natural y reducir la activación antes de dormir puede hacer que los primeros días de septiembre sean mucho más llevaderos.

Los expertos recuerdan, además, que unos días de sueño irregular tras las vacaciones no suelen ser motivo de alarma. Sin embargo, si el insomnio o la somnolencia diurna son persistentes, intensos o afectan al funcionamiento diario, es recomendable consultar con un profesional sanitario.