El error más común al volver al gimnasio en septiembre

El regreso a la rutina deportiva después del verano suele ir acompañado de buenos propósitos y un aumento repentino de la actividad física. Sin embargo, los expertos advierten de que retomar el ejercicio con una intensidad superior a la habitual, sin adecuar la alimentación y la hidratación, favorece la aparición de fatiga temprana, molestias digestivas y una recuperación más lenta.

No se trata de cambiar por completo la dieta, sino ordenar las tomas para que el cuerpo disponga de la energía suficiente durante la sesión y pueda reparar el esfuerzo posteriormente.

La clave está en el reloj

Los especialistas destacan que la elección de los alimentos antes del esfuerzo depende del tiempo disponible. Si faltan entre dos y cuatro horas para el entrenamiento, lo adecuado es realizar una comida completa con hidratos de carbono, proteínas y grasas moderadas. Si el margen es menor, se deben priorizar opciones de fácil digestión como fruta, yogur o tostadas con pavo. Para sesiones suaves de menos de una hora, una alimentación diaria equilibrada es más que suficiente.

Por el contrario, la prioridad al finalizar la sesión es rehidratarse y combinar hidratos de carbono con proteínas de calidad (como un plato de pasta con atún o arroz con huevo) para reparar el músculo.

Cinco pautas para un regreso seguro

Sincronizar las comidas, regular los hidratos de carbono, priorizar la comida real, la hidratación progresiva y la suplementación estratégica son las pautas más efectivas para evitar lesiones al inicio de la temporada y no sufrir demasiado el aumento de la intensidad.

En cuanto a la suplementación, tanto el magnesio, como la coenzima Q10 pueden ser dos ayudantes para trabajar tanto la relajación del músculo, evitando agujetas, calambres y lesiones, así como la energía que nos ayude a aumentar el rendimiento físico.

Así, los expertos recomiendan que en el caso del magnesio se elija el bisglicinato de magnesio como Tendiplus de MundoNatural, por su alta biodisponibilidad y absorción. El magnesio es un mineral esencial indispensable para los deportistas, ya que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el organismo. Durante la actividad física, el cuerpo consume y elimina este mineral de forma acelerada a través del sudor, por lo que mantener unos niveles óptimos influye directamente en los siguientes factores clave

En cuanto a la Q10, es una molécula que producen las células de forma natural y que resulta clave para el rendimiento deportivo. Su función principal está ligada a las mitocondrias, que son las "centrales de energía" de nuestros músculos.

Al realizar ejercicio intenso, la demanda de CoQ10 aumenta considerablemente. Su uso es altamente recomendable en deportistas porque es imprescindible en la producción de energía celular o ATP y porque es un potente escudo contra el estrés oxidativo. Q10 plus de MundoNatural es uno de los pocos suplementos que trabajan en este sentido para darle un mayor dinamismo a las células de todo nuestro cuerpo así como para su protección, sobre todo a nivel de las células musculares y cardíacas.