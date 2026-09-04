Hito médico: un paciente sobrevive 271 días con un riñón de cerdo

Investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham en Estados Unidos han documentado un avance sin precedentes en la medicina moderna. Según un artículo publicado en la revista científica The Lancet, se ha registrado el mayor tiempo de supervivencia sin necesidad de diálisis en un ser humano vivo tras recibir un trasplante de un órgano porcino modificado genéticamente.

El protagonista de este avance clínico es Tim Andrews, un hombre de 66 años que recibió el xenoinjerto en enero de 2025. Los datos revelan que el paciente logró vivir con éxito durante 271 días sin requerir tratamiento de diálisis. Posteriormente, en enero de 2026, Andrews hizo historia nuevamente al convertirse en el primer receptor de un riñón porcino que logra completar la transición hacia un trasplante de riñón humano definitivo.

Este procedimiento experimental busca ofrecer una respuesta pragmática a uno de los grandes cuellos de botella de la sanidad global. "La escasez de órganos es la mayor crisis que enfrentamos actualmente en el campo de los trasplantes", ha señalado el doctor Leonardo Riella, autor principal del estudio y especialista del Centro de Ciencias de Trasplantes y la División de Nefrología del mencionado hospital.

La falta de órganos humanos

El doctor Riella detalla la magnitud del problema y el propósito de esta línea de investigación: "Sabemos que la mejor opción de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal terminal que han desarrollado insuficiencia renal es el trasplante, pero simplemente no contamos con suficientes órganos humanos para trasplantar de manera oportuna". Además, explica que la visión de su equipo es que el xenotrasplante funcione inicialmente como un puente terapéutico para abandonar la diálisis mientras se espera un donante y, en un futuro, consolidarse como una terapia definitiva por derecho propio.

Los antecedentes de esta técnica son recientes. El primer trasplante de este tipo en un receptor vivo tuvo lugar en 2024 en el mismo centro hospitalario, aunque aquel paciente sobrevivió únicamente 52 días debido a complicaciones cardíacas. Hasta la publicación de este informe, ningún estudio había logrado documentar una supervivencia del xenoinjerto superior a los dos meses.

En el caso de Andrews, la intervención fue autorizada bajo una solicitud de acceso ampliado de la FDA. Tras la cirugía, el órgano comenzó a funcionar de inmediato. Aunque se registró un episodio temprano de rechazo celular, este fue controlado médicamente sin que se detectara ninguna transmisión de patógenos del animal al humano.

Sin embargo, a los seis meses del procedimiento, el equipo médico tuvo que reducir la medicación inmunosupresora a causa de una infección. Esta decisión derivó en un daño microvascular en el injerto que culminó en insuficiencia. Fue entonces cuando el paciente recibió el riñón de un donante fallecido humano, el cual presentó una función inmediata del injerto sin signos de sensibilización previa.