Consejos de los expertos para superar el síndrome posvacacional infantil en la vuelta al colegio

El fin del verano y el regreso a las aulas suponen un reto para las familias, que deben hacer frente al conocido síndrome posvacacional infantil. Erika Nache, neuropsicóloga infanto-juvenil y profesora de Psicología de la Universidad Europea de Valencia, recomienda un acompañamiento emocional progresivo a niños y adolescentes para facilitar esta transición.

Según la experta, el objetivo no consiste en evitar que los menores sientan malestar, sino en "proporcionarles las condiciones y herramientas necesarias para atravesar ese malestar y recuperar progresivamente su sensación de seguridad y competencia". Nache aclara que no nos encontramos ante un diagnóstico clínico, sino ante un proceso de adaptación natural frente a los cambios de rutina.

Dado que la capacidad de comprender y expresar emociones varía según la edad, las estrategias de acompañamiento deben ajustarse al nivel de desarrollo de cada niño. En la franja de los cero a los tres años, el malestar suele manifestarse de forma indirecta, provocando mayor irritabilidad, alteraciones en el sueño o en la alimentación y dificultades para separarse de sus cuidadores. En estos casos, la clave reside en "regular primero y verbalizar después".

Entre los tres y los seis años, los expertos advierten de que irrumpe con fuerza la ansiedad de separación. Los pequeños pueden sufrir rabietas o experimentar regresiones en su comportamiento. Para mitigar esta tensión, la psicóloga aconseja validar la emoción del niño y anticipar los acontecimientos diarios para convertir lo desconocido en un entorno predecible y seguro.

Cuando los alumnos alcanzan edades comprendidas entre los seis y los nueve años, aumenta la conciencia sobre las exigencias académicas. Es habitual que manifiesten quejas somáticas, como dolor de cabeza o molestias estomacales, especialmente en los momentos previos a entrar al colegio. Nache recalca que esto no significa que el niño finja los síntomas, por lo que resulta útil formular preguntas concretas y positivas sobre sus expectativas en lugar de interrogantes genéricos.

Durante la preadolescencia, que abarca de los nueve a los 12 años, las principales preocupaciones suelen derivar de la carga de trabajo, la presión de los exámenes o los posibles conflictos con los compañeros de clase. En este ciclo, es fundamental implicar al menor en la organización de la vuelta a las aulas para aumentar su sensación de control frente a la transición.

Por último, en la etapa adolescente, de los 12 a los 18 años, la neuropsicóloga subraya la importancia de vigilar la alteración del sueño. El regreso a los madrugones genera con frecuencia episodios de fatiga, problemas de concentración y una peor regulación emocional. Frente a esta situación, la especialista asegura que resulta mucho más efectivo negociar los horarios y las rutinas antes que tratar de imponerlos de manera estricta.

En cualquier caso, Nache aconseja a los padres mantener la atención para descartar que la apatía disfrace problemas más severos, como el rechazo escolar o los conflictos sociales. Aunque cierta dificultad inicial es previsible, no se debe ignorar si el menor presenta ansiedad intensa y persistente o un deterioro significativo en su vida cotidiana, momento en el que sería necesario recurrir a ayuda profesional.