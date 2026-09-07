El error en la terapia con testosterona que dispara el riesgo de ictus

Un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, ha puesto de manifiesto que los varones con niveles bajos o excesivamente altos de testosterona se enfrentan a una mayor probabilidad de desarrollar problemas cardiovasculares. Esta investigación, publicada en la revista científica Journal of the Endocrine Society, subraya la importancia vital de diseñar un tratamiento hormonal de carácter personalizado para evitar complicaciones severas.

El coautor del trabajo, Rajat S. Barua, especialista del Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Kansas City, advierte de las implicaciones clínicas de estos hallazgos. Según explica, la terapia de reemplazo hormonal se receta con enorme frecuencia a varones de mediana edad y de edad avanzada. Sin embargo, la alteración del ritmo cardíaco que puede desencadenarse incrementa drásticamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, lo que habitualmente condena al paciente a depender de medicación anticoagulante.

A partir de la evidencia científica recabada, los investigadores han concluido que la relación entre la hormona masculina y este tipo de arritmia dibuja un patrón en forma de U. Esto significa que tanto el déficit como la sobreabundancia hormonal resultan perjudiciales, mientras que el riesgo se reduce significativamente cuando los valores se mantienen en el rango medio de la normalidad. Según Barua, estos datos se sustentan tanto en amplios estudios poblacionales como en análisis de laboratorio recientes, los cuales demuestran que los extremos alteran las células cardíacas mediante vías biológicas diferentes.

Restaurar los valores

Para aquellos pacientes que requieran someterse a este tipo de terapias, el equipo médico sugiere que el objetivo primordial no debe ser alcanzar el límite superior de los niveles hormonales. Por el contrario, los especialistas recomiendan restaurar los valores hasta un punto intermedio, situado aproximadamente entre 350 y 550 ng/dL de testosterona total. Para lograrlo de forma segura, aconsejan el uso de formulaciones de liberación prolongada y el establecimiento de un seguimiento clínico riguroso y estructurado.

Asimismo, los autores del estudio profundizan en diversas estrategias para individualizar el tratamiento clínico. Entre sus recomendaciones destaca la necesidad de calcular la hormona libre cuando la globulina fijadora de hormonas sexuales presente anomalías. En pacientes con un riesgo arrítmico elevado, resulta preferible optar por fármacos de acción prolongada en lugar de los de acción corta. Del mismo modo, vigilar y mantener un hematocrito normal se erige como el principal factor de seguridad a la hora de ajustar las dosis.

Más allá del abordaje estrictamente farmacológico, los expertos inciden en la necesidad de controlar los factores de riesgo subyacentes antes de iniciar cualquier terapia.